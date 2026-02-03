  1. В Украине

Музей истории Украины во Второй мировой войне снова пострадал из-за атаки РФ

22:54, 3 февраля 2026
В Киеве в результате атаки РФ поврежден зал славы Музея истории Украины во Второй мировой войне.
Фото: Министерство культуры Татьяна Бережна
В Киеве 3 февраля в результате вражеского обстрела получил повреждения объект культурного наследия — зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Об этом сообщили в Департаменте охраны культурного наследия КГГА.

В департаменте подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения Россия систематически наносит ущерб культурному наследию Украины, и только в Киеве зафиксированы повреждения более 150 таких объектов.

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне пострадал уже во второй раз.

«повреждение места памяти, посвященного борьбе с агрессией в XX веке, является символичным и одновременно циничным актом. Государство-агрессор наносит удар по объекту, который увековечивает победу над нацизмом, повторяя преступления уже в этом столетии», — отметила директор Департамента Марина Соловьева.

Киев война обстрел

Соблюдение принципа коллегиальности и кворума – единственное условие легитимности решений Временных следственных комиссий

Отсутствие кворума и конфликт интересов: Комитет ВРУ разъяснил основания для обжалования решений ВСК.

КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Кабмин определил особый порядок закупки критического енергооборудования до конца 2026 года

Лимит на увеличение цены единицы товара и новый механизм покупки генераторов без открытых торгов: новые правила публичных закупок.

Верховный Суд поставил под сомнение доказанность умысла по делу о ношении кастета

Суд кассационной инстанции признал необоснованным приговор по делу о ношении кастета, приобретённого как сувенир, и направил дело на новое рассмотрение.

Польский государственный банк официально выходит в Украину: Рада снова рассматривает ратификацию соглашения

Польский Bank Gospodarstwa Krajowego может официально получить право на деятельность в Украине.

