Музей истории Украины во Второй мировой войне снова пострадал из-за атаки РФ

В Киеве в результате атаки РФ поврежден зал славы Музея истории Украины во Второй мировой войне.

Фото: Министерство культуры Татьяна Бережна

В Киеве 3 февраля в результате вражеского обстрела получил повреждения объект культурного наследия — зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Об этом сообщили в Департаменте охраны культурного наследия КГГА.

В департаменте подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения Россия систематически наносит ущерб культурному наследию Украины, и только в Киеве зафиксированы повреждения более 150 таких объектов.

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне пострадал уже во второй раз.

«повреждение места памяти, посвященного борьбе с агрессией в XX веке, является символичным и одновременно циничным актом. Государство-агрессор наносит удар по объекту, который увековечивает победу над нацизмом, повторяя преступления уже в этом столетии», — отметила директор Департамента Марина Соловьева.

