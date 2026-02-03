Музей історії України у Другій світовій війні знову зазнав пошкоджень через атаку РФ

У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено зал слави Музею історії України у Другій світовій війні.

Фото: Міністерка культури Тетяна Бережна

У Києві 3 лютого внаслідок ворожого обстрілу зазнав пошкоджень об’єкт культурної спадщини — зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні. Про це повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

У департаменті наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія систематично завдає шкоди культурній спадщині України і лише в Києві зафіксовано пошкодження понад 150 таких об’єктів.

Національний музей історії України у Другій світовій війні постраждав уже вдруге.

«пошкодження місця пам’яті, присвяченого боротьбі з агресією у 20-му столітті, є символічним і водночас цинічним актом. Держава-агресор завдає удару по об’єкту, який увічнює перемогу над нацизмом, повторюючи злочини вже в цьому столітті», – зазначила директорка Департаменту Марина Соловйова.

