BankID в Украине – количество электронных идентификаций выросло на четверть

По итогам года НБУ зафиксировал 109,4 млн успешных BankID-аутентификаций, в том числе 102,9 млн в государственном секторе и 6,5 млн в коммерческом.

По итогам 2025 года количество успешных электронных идентификаций в BankID достигло 109,4 млн, что на 25% больше, чем в 2024 году, сообщили в НБУ. В частности, коммерческие абоненты осуществили 6,5 млн идентификаций (+12%), а некоммерческие – 102,9 млн (+26%). Росту способствовало расширение перечня дистанционных услуг в государственном секторе, активность на финансовом рынке и подключение 11 новых абонентов – поставщиков услуг.

«Система BankID НБУ используется для предоставления широкого спектра государственных и коммерческих услуг. В частности, для аутентификации граждан на государственном портале и в мобильном приложении «Дія», а также остается единственным методом аутентификации в мобильном приложении «Резерв+», – отметила пресс-служба Нацбанка, добавив, что в коммерческом секторе система применяется банками, небанковскими финансовыми учреждениями, страховыми компаниями, телеком-операторами и другими поставщиками услуг, включая электронные объявления об аренде имущества.

«Система BankID НБУ остается эффективным инструментом предоставления электронной идентификации для дистанционных сервисов в различных сферах. Рост количества идентификаций как в государственном, так и в частном секторах свидетельствует о практической востребованности такого инструмента и доверии со стороны пользователей системы», — отметила Ольга Васильева, заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ.

По данным НБУ, в 2025 году также обновлены документы, регулирующие использование системы, с целью повышения безопасности, удобства пользования и расширения круга абонентов:

изменено Публичное предложение НБУ, объединив его с Договором о проведении расчетов между абонентами, что оптимизировало процедуру присоединения и уменьшило документооборот;

внедрена новая версия Спецификации взаимодействия абонентского узла с центральным узлом BankID для усиления защиты персональных данных и прозрачности работы;

оптимизированы межабонентские тарифы, что повышает экономическую привлекательность системы для бизнеса;

добавлен новый тип услуг для верификации возраста пользователей, что расширяет возможности применения BankID в различных сферах.

