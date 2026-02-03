BankID в Україні – кількість електронних ідентифікацій зросла на чверть

За підсумками року НБУ зафіксував 109,4 млн успішних BankID-автентифікацій, зокрема 102,9 млн у державному секторі та 6,5 млн у комерційному.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За підсумками 2025 року кількість успішних електронних ідентифікацій в BankID досягла 109,4 млн, що на 25% більше, ніж у 2024 році, повідомили в НБУ. Зокрема, комерційні абоненти здійснили 6,5 млн ідентифікацій (+12%), а некомерційні – 102,9 млн (+26%). Зростання сприяло розширення переліку дистанційних послуг у державному секторі, активності на фінансовому ринку та підключенню 11 нових абонентів – надавачів послуг.

«Система BankID НБУ використовується для надання широкого спектру державних та комерційних послуг. Зокрема, для автентифікації громадян на державному порталі та в мобільному застосунку «Дія», а також залишається єдиним методом автентифікації у мобільному застосунку «Резерв+», – зазначила пресслужба Нацбанку, додаючи, що у комерційному секторі система застосовується банками, небанківськими фінансовими установами, страховыми компаніями, телекомоператорами та іншими постачальниками послуг, включно з електронними оголошеннями щодо оренди майна.

«Система BankID НБУ залишається ефективним інструментом постачання електронної ідентифікації для дистанційних сервісів у різних сферах. Зростання кількості ідентифікацій як у державному, так і приватному секторах свідчить про практичну затребуваність такого інструменту та довіру з боку користувачів системи», – зазначила Ольга Василєва, заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ.

За даними НБУ, у 2025 році також оновлено документи, що регулюють використання системи, з метою підвищення безпеки, зручності користування та розширення кола абонентів:

змінено Публічну пропозицію НБУ, об’єднавши її з Договором про проведення розрахунків між абонентами, що оптимізувало процедуру приєднання та зменшило документообіг;

впроваджено нову версію Специфікації взаємодії абонентського вузла з центральним вузлом BankID для посилення захисту персональних даних і прозорості роботи;

оптимізовано міжабонентські тарифи, що підвищує економічну привабливість системи для бізнесу;

додано новий тип послуг для верифікації віку користувачів, що розширює можливості застосування BankID у різних сферах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.