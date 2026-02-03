  1. В Украине

ЕСВ для работодателей: какой орган отвечает за начисление, уплату и проверку

23:30, 3 февраля 2026
Пенсионный фонд или налоговая служба — работодателям объяснили, в какой орган обращаться по вопросам начисления и уплаты единого социального взноса.
Налоговая служба в Полтавской области разъясняет, куда работодателям обращаться по вопросам начисления и уплаты ЕСВ.

Отмечается, что если вопрос касается заполнения персональных сведений о работниках в приложениях Д1–Д6, целесообразно обращаться в Пенсионный фонд.

ПФУ ведёт Реестр застрахованных лиц и осуществляет контроль за достоверностью персональных данных, которые туда вносятся.

Сведения из приложений Д1, Д2, Д3, Д5 и Д6 — это персонифицированные данные о застрахованных лицах, поэтому именно ПФУ предоставляет консультации по их правильному заполнению.

Если вопрос касается общего начисления, уплаты или подачи Расчёта, необходимо обращаться в Государственную налоговую службу.

Налоговая осуществляет контроль за:

– учётом единого взноса в разрезе страхователей (работодателей);

– правильностью начисления и уплаты ЕСВ в целом.

Для обеспечения учёта как работодателей (страхователей), так и работников (застрахованных лиц) создан Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования. Его задача — сбор, накопление, хранение и автоматизированная обработка информации:

– о уплате единого взноса;

– о праве застрахованных лиц на получение социальных выплат;

– о начислении и учёте таких выплат.

Государственный реестр состоит из двух частей:

Реестр страхователей — это база данных о работодателях, которые обязаны уплачивать единый взнос.
Реестр застрахованных лиц — это база данных о физических лицах, которые подлежат общеобязательному государственному социальному страхованию.

Работодатель (страхователь) — это лицо, которое в соответствии с законодательством обязано уплачивать единый взнос.

Застрахованное лицо — это физическое лицо, которое подлежит общеобязательному социальному страхованию и за которое уплачивают (или уплачивали) взнос.

