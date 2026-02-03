ЄСВ для роботодавців: який орган відповідає за нарахування, сплату й перевірки

Пенсійний фонд чи податкова служба — роботодавцям пояснили, до якого органу звертатися з питань нарахування та сплати єдиного соціального внеску.

Податкова служба у Полтавській області пояснює, куди роботодавцям звертатися з питань нарахування та сплати ЄСВ.

Зазначається, що якщо питання стосується заповнення персональних відомостей про працівників у додатках Д1–Д6 – доцільно звертатися до Пенсійного фонду.

ПФУ веде Реєстр застрахованих осіб і здійснює контроль за достовірністю персональних даних, які туди потрапляють.

Відомості з додатків Д1, Д2, Д3, Д5 та Д6 — це персоніфіковані дані про застрахованих осіб, тож саме ПФУ надає консультації щодо їх правильного заповнення.

Якщо питання стосується загального нарахування, сплати або подання Розрахунку − потрібно звертатися до Державної податкової служби.

Податкова здійснює контроль за:

- обліком єдиного внеску в розрізі страхувальників (роботодавців);

- правильністю нарахування і сплати ЄСВ в цілому.

Щоб забезпечити облік як роботодавців (страхувальників), так і працівників (застрахованих осіб), створено Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування. Його завдання − збір, накопичення, зберігання та автоматизована обробка інформації:

- про сплату єдиного внеску;

- про право застрахованих осіб на отримання соціальних виплат;

- про нарахування і облік таких виплат.

Державний реєстр складається з двох частин:

Реєстр страхувальників − це база даних про роботодавців, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок. Реєстр застрахованих осіб − це база даних про фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Роботодавець (страхувальник) − це особа, яка відповідно до законодавства повинна сплачувати єдиний внесок.

Застрахована особа − це фізична особа, яка підлягає загальнообов’язковому соціальному страхуванню і за яку сплачують (або сплачували) внесок.

