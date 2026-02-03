  1. В Україні

ЄСВ для роботодавців: який орган відповідає за нарахування, сплату й перевірки

23:30, 3 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсійний фонд чи податкова служба — роботодавцям пояснили, до якого органу звертатися з питань нарахування та сплати єдиного соціального внеску.
ЄСВ для роботодавців: який орган відповідає за нарахування, сплату й перевірки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Полтавській області пояснює, куди роботодавцям звертатися з питань нарахування та сплати ЄСВ.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що якщо питання стосується заповнення персональних відомостей про працівників у додатках Д1–Д6 – доцільно звертатися до Пенсійного фонду.

ПФУ веде Реєстр застрахованих осіб і здійснює контроль за достовірністю персональних даних, які туди потрапляють.

Відомості з додатків Д1, Д2, Д3, Д5 та Д6 — це персоніфіковані дані про застрахованих осіб, тож саме ПФУ надає консультації щодо їх правильного заповнення.

Якщо питання стосується загального нарахування, сплати або подання Розрахунку − потрібно звертатися до Державної податкової служби.

Податкова здійснює контроль за:

- обліком єдиного внеску в розрізі страхувальників (роботодавців);

- правильністю нарахування і сплати ЄСВ в цілому.

Щоб забезпечити облік як роботодавців (страхувальників), так і працівників (застрахованих осіб), створено Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування. Його завдання − збір, накопичення, зберігання та автоматизована обробка інформації:

- про сплату єдиного внеску;

- про право застрахованих осіб на отримання соціальних виплат;

- про нарахування і облік таких виплат.

Державний реєстр складається з двох частин:

  1. Реєстр страхувальників − це база даних про роботодавців, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок.
  2. Реєстр застрахованих осіб − це база даних про фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Роботодавець (страхувальник) − це особа, яка відповідно до законодавства повинна сплачувати єдиний внесок.

Застрахована особа − це фізична особа, яка підлягає загальнообов’язковому соціальному страхуванню і за яку сплачують (або сплачували) внесок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ПФУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дотримання принципу колегіальності та кворуму – єдина умова легітимності рішень Тимчасових слідчих комісій

Відсутність кворуму та конфлікт інтересів: Комітет ВРУ роз’яснив підстави для оскарження рішень ТСК.

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Кабмін визначив особливий порядок закупівлі критичного енергообладнання до кінця 2026 року

Ліміт на збільшення ціни одиниці товару та новий механізм купівлі генераторів без відкритих торгів: нові правила публічних закупівель.

Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Польський державний банк офіційно зайде в Україну: Рада знову розглядає ратифікацію угоди

Польський Bank Gospodarstwa Krajowego може офіційно отримати право на діяльність в Україні.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]