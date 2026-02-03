Нужно искать диалог, но сдаваться никто не собирается: Зеленский о переговорах в Абу-Даби 4–5 февраля

Президент заявил, что украинская делегация после переговоров выйдет с ним на прямую связь.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация после завершения переговоров в Абу-Даби выйдет с ним на прямую связь. По его словам, ключевой задачей остается поиск диалога, однако уступок, которые противоречат интересам Украины, не будет.

«Мы договорились с нашей командой, я буду на связи, они со мной соединятся, услышим, что они привезли, на что они готовы, на какие компромиссы готова российская сторона, не только должны быть сигналы в отношении Украины. Я думаю, что наша группа знает, что нужно искать диалог, но сдаваться никто не собирается», — сказал Глава государства во время пресс-конференции в Киеве вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Двусторонние переговоры между Украиной и США, а также трехсторонний формат с участием Украины, США и России запланированы на 4–5 февраля в Абу-Даби.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.