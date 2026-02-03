  1. В Україні

Треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається: Зеленський про перемовини в Абу-Дабі 4-5 лютого

16:10, 3 лютого 2026
Президент заявив, що українська делегація після переговорів вийде з ним на прямий зв’язок.
Треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається: Зеленський про перемовини в Абу-Дабі 4-5 лютого
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація після завершення переговорів в Абу-Дабі вийде з ним на прямий зв’язок. За його словами, ключовим завданням залишається пошук діалогу, однак поступок, які суперечать інтересам України, не буде.

«Ми домовилися з нашою командою, я буду на зв’язку, вони зі мною з’єднаються, почуємо, що вони привезли, на що вони готові, на які компроміси готова російська сторона, не тільки повинні бути сигнали щодо України. Я думаю, що наша група знає, що треба шукати діалог, але здаватися ніхто не збирається», — сказав Глава держави під час пресконференції в Києві разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Двосторонні переговори між Україною та США, а також тристоронній формат за участі України, США і Росії заплановані на 4–5 лютого в Абу-Дабі.

Україна війна Володимир Зеленський переговори

