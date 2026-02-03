  1. В Украине

АП ВАКС сократила срок наказания экс-должностному лицу Нацполиции Митринюку с 7 до 3 лет

17:20, 3 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты и изменила приговор ВАКС в части правовой квалификации действий обвиняемого, а также срока назначенного наказания.
АП ВАКС сократила срок наказания экс-должностному лицу Нацполиции Митринюку с 7 до 3 лет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 3 февраля 2026 года частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты и изменила приговор бывшему начальнику структурного подразделения полиции ГУНП в Черновицкой области.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о бывшем должностном лице Национальной полиции В. Митринюке, которого приговором ВАКС от 19 августа 2025 года признали виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 190 УК Украины. Тогда суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Рассмотрев доводы сторон, Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты и изменила приговор ВАКС в части правовой квалификации действий обвиняемого, а также срока назначенного наказания.

Постановлением АП ВАКС В. Митринюка признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием), и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы. В остальной части указанный приговор оставлен без изменений.

Во исполнение решения суда бывшего правоохранителя взяли под стражу в зале суда.

Постановление АП ВАКС вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке непосредственно в Верховный Суд в течение трех месяцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Национальная полиция Апелляционная палата ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Кабмин определил особый порядок закупки критического енергооборудования до конца 2026 года

Лимит на увеличение цены единицы товара и новый механизм покупки генераторов без открытых торгов: новые правила публичных закупок.

Верховный Суд поставил под сомнение доказанность умысла по делу о ношении кастета

Суд кассационной инстанции признал необоснованным приговор по делу о ношении кастета, приобретённого как сувенир, и направил дело на новое рассмотрение.

Польский государственный банк официально выходит в Украину: Рада снова рассматривает ратификацию соглашения

Польский Bank Gospodarstwa Krajowego может официально получить право на деятельность в Украине.

Апгрейд судебной практики: новые правила для владельцев укрытий, уклонистов и чиновников

Верховный Суд инициировал пересмотр ключевых правовых позиций, касающихся ответственности чиновников, права на религиозный отказ от мобилизации и возможности владения защитными сооружениями.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]