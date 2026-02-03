АП ВАКС сократила срок наказания экс-должностному лицу Нацполиции Митринюку с 7 до 3 лет

Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты и изменила приговор ВАКС в части правовой квалификации действий обвиняемого, а также срока назначенного наказания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 3 февраля 2026 года частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты и изменила приговор бывшему начальнику структурного подразделения полиции ГУНП в Черновицкой области.

Речь идет о бывшем должностном лице Национальной полиции В. Митринюке, которого приговором ВАКС от 19 августа 2025 года признали виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 190 УК Украины. Тогда суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Рассмотрев доводы сторон, Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты и изменила приговор ВАКС в части правовой квалификации действий обвиняемого, а также срока назначенного наказания.

Постановлением АП ВАКС В. Митринюка признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием), и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы. В остальной части указанный приговор оставлен без изменений.

Во исполнение решения суда бывшего правоохранителя взяли под стражу в зале суда.

Постановление АП ВАКС вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке непосредственно в Верховный Суд в течение трех месяцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.