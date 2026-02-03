  1. В Україні

АП ВАКС скоротила строк покарання експосадовцю Нацполіції Митринюку з 7 до 3 років

17:20, 3 лютого 2026
Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту та змінила вирок ВАКС у частині правової кваліфікації дій обвинуваченого, а також строку призначеного покарання.
АП ВАКС скоротила строк покарання експосадовцю Нацполіції Митринюку з 7 до 3 років
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 3 лютого частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту та змінила вирок колишньому начальнику структурного підрозділу поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Йдеться про колишнього посадовця Національної поліції В. Митринюка, якого вироком ВАКС від 19 серпня 2025 року було визнано винуватим у вчиненні низки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 190 КК України. Тоді суд призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Розглянувши доводи сторін, Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту та змінила вирок ВАКС у частині правової кваліфікації дій обвинуваченого, а також строку призначеного покарання.

Ухвалою АП ВАКС В. Митринюка визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом), та призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі. В іншій частині зазначений вирок залишено без змін.

На виконання рішення суду колишнього правоохоронця взято під варту в залі суду.

Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Національна поліція Апеляційна палата ВАКС

