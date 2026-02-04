  1. В Украине

Минразвития обнародовало рекомендации по адаптации жилья для людей с инвалидностью

07:54, 4 февраля 2026
Документ предлагает практические решения для многоквартирных домов и подъездов.
Министерство развития общин и территорий утвердило методические рекомендации, которые помогут сделать жилые здания более доступными для людей с инвалидностью и других маломобильных групп. Ознакомиться с ними можно по ссылке, сообщили в ведомстве.

«Потребность в таких решениях является критически важной. Значительная часть жилого фонда в Украине — это дома советской застройки, которые изначально не проектировались как безбарьерные. Поэтому полностью выполнить современные строительные нормы иногда технически сложно или невозможно. В то же время тысячам людей нужны простые и реальные способы сделать свои дома более доступными уже сейчас», — отметила заместитель министра Наталья Козловская.

Рекомендации содержат пошаговые советы по обустройству подъездов, входов, мест общего пользования и придомовых территорий. Отдельно уделено внимание доступу к подвалам, которые часто остаются недоступными из-за узких лестниц и ограниченного пространства. Документ предлагает инженерные и планировочные решения для безопасного и удобного использования этих помещений.

Также рекомендации содержат советы по адаптации квартир: оптимизация планировки комнат, расширение проходов и обеспечение достаточного пространства для маневрирования креслом-коляской. Это позволяет практически реализовать требования действующих строительных норм.

По данным Минразвития, документ особенно актуален для людей, получивших инвалидность в результате ранений или травм, когда жилье необходимо адаптировать быстро, без длительных реконструкций. Рекомендации пригодятся общинам, управляющим жилищным фондом, проектировщикам и совладельцам домов, стремящимся сделать жилье более доступным и безопасным.

инвалидность Министерство развития общин и территорий

