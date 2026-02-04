Мінрозвитку оприлюднило рекомендації з адаптації житла для людей з інвалідністю

Документ пропонує практичні рішення для багатоквартирних будинків і під’їздів.

Міністерство розвитку громад та територій затвердило методичні рекомендації, які допоможуть зробити житлові будівлі більш доступними для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Ознайомитися з ними можна за посиланням, повідомили у відомстві.

«Потреба в таких рішеннях є критично важливою. Значна частина житлового фонду в Україні — це будинки радянської забудови, які від початку не проєктувалися як безбар’єрні. Тому повністю виконати сучасні будівельні норми інколи технічно складно або неможливо. Водночас тисячам людей потрібні прості й реальні способи зробити свої будинки доступнішими вже зараз», — зазначила заступниця Міністра Наталія Козловська.

Рекомендації містять покрокові поради щодо облаштування під’їздів, входів, місць загального користування та прибудинкових територій. Окремо приділено увагу доступу до підвалів, які часто залишаються недоступними через вузькі сходи та обмежений простір. Документ пропонує інженерні та планувальні рішення для безпечного та зручного використання цих приміщень.

Також рекомендації містять поради щодо адаптації квартир: оптимізація планування кімнат, розширення проходів та забезпечення достатнього простору для маневрування кріслом колісним. Це дозволяє практично реалізувати вимоги чинних будівельних норм.

За даними Мінрозвитку, документ особливо актуальний для людей, які отримали інвалідність через поранення чи травми, коли житло потрібно адаптувати швидко, без тривалих реконструкцій. Рекомендації стануть у пригоді громадам, управителям житлового фонду, проєктувальникам і співвласникам будинків, які прагнуть зробити житло більш доступним та безпечним.

