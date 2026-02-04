  1. В Україні

Мінрозвитку оприлюднило рекомендації з адаптації житла для людей з інвалідністю

07:54, 4 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ пропонує практичні рішення для багатоквартирних будинків і під’їздів.
Мінрозвитку оприлюднило рекомендації з адаптації житла для людей з інвалідністю
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад та територій затвердило методичні рекомендації, які допоможуть зробити житлові будівлі більш доступними для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Ознайомитися з ними можна за посиланням, повідомили у відомстві.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

«Потреба в таких рішеннях є критично важливою. Значна частина житлового фонду в Україні — це будинки радянської забудови, які від початку не проєктувалися як безбар’єрні. Тому повністю виконати сучасні будівельні норми інколи технічно складно або неможливо. Водночас тисячам людей потрібні прості й реальні способи зробити свої будинки доступнішими вже зараз», — зазначила заступниця Міністра Наталія Козловська.

Рекомендації містять покрокові поради щодо облаштування під’їздів, входів, місць загального користування та прибудинкових територій. Окремо приділено увагу доступу до підвалів, які часто залишаються недоступними через вузькі сходи та обмежений простір. Документ пропонує інженерні та планувальні рішення для безпечного та зручного використання цих приміщень.

Також рекомендації містять поради щодо адаптації квартир: оптимізація планування кімнат, розширення проходів та забезпечення достатнього простору для маневрування кріслом колісним. Це дозволяє практично реалізувати вимоги чинних будівельних норм.

За даними Мінрозвитку, документ особливо актуальний для людей, які отримали інвалідність через поранення чи травми, коли житло потрібно адаптувати швидко, без тривалих реконструкцій. Рекомендації стануть у пригоді громадам, управителям житлового фонду, проєктувальникам і співвласникам будинків, які прагнуть зробити житло більш доступним та безпечним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

інвалідність Міністерство розвитку громад та територій

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ризики реєстраційних спорів: втрата права на судовий захист через статус «неналежного позивача»

Оскарження рішень у справах про зміну складу товариства відтепер у руках учасників – правова позиція Верховного Суду.

Від фіксованої суми до частки доходу батька: суд у Дніпрі збільшив аліменти для дитини

Суд переглянув спосіб стягнення коштів, забезпечивши потреби малолітньої доньки.

Дотримання принципу колегіальності та кворуму – єдина умова легітимності рішень Тимчасових слідчих комісій

Відсутність кворуму та конфлікт інтересів: Комітет ВРУ роз’яснив підстави для оскарження рішень ТСК.

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Кабмін визначив особливий порядок закупівлі критичного енергообладнання до кінця 2026 року

Ліміт на збільшення ціни одиниці товару та новий механізм купівлі генераторів без відкритих торгів: нові правила публічних закупівель.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]