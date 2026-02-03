Дарницкая ТЭЦ в Киеве временно остановила работу после российского обстрела

Компания-оператор проводит технические обследования и восстановительные работы после ракетного удара по энергоинфраструктуре столицы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дарницкая теплоэлектроцентраль в Киеве, известная как ТЭЦ-4, временно прекратила предоставление услуг из-за последствий очередной российской атаки на энергетическую инфраструктуру столицы. Об этом сообщило ООО «Евро-реконструкция», которому она принадлежит.

В компании отметили, что работу ТЭЦ приостановили из соображений безопасности.

«Вследствие очередной вражеской атаки на энергоинфраструктуру города предоставление услуг временно приостановлено», – говорится в сообщении предприятия.

В настоящее время специалисты «Евро-реконструкции» совместно с профильными службами проводят технические обследования оборудования и выполняют восстановительные работы.

В компании подчеркивают, что повреждения требуют поэтапного устранения и детальной проверки всех систем перед возобновлением теплоснабжения.

«Объем повреждений требует поэтапных решений и тщательной проверки оборудования перед дальнейшей работой системы теплоснабжения. О дальнейших изменениях в работе предприятия будет сообщено дополнительно», – отметили в компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.