  1. В Україні

Дарницька ТЕЦ у Києві тимчасово зупинила роботу після російського обстрілу

18:33, 3 лютого 2026
Компанія-оператор проводить технічні обстеження та відновлювальні роботи після ракетного удару по енергоінфраструктурі столиці.
Дарницька теплоелектроцентраль у Києві, відома як ТЕЦ-4, тимчасово припинила надання послуг через наслідки чергової російської атаки на енергетичну інфраструктуру столиці. Про це повідомило ТОВ «Євро-реконструкція», якому вона належить.

У компанії зазначили, що роботу ТЕЦ призупинено з міркувань безпеки.

«Внаслідок чергової ворожої атаки на енегоінфраструктуру міста надання послуг тимчасово призупинено», – йдеться в повідомленні підприємства.

Наразі фахівці «Євро-реконструкції» разом із профільними службами проводять технічні обстеження обладнання та виконують відновлювальні роботи.

У компанії наголошують, що пошкодження потребують поетапного усунення та детальної перевірки всіх систем перед відновленням теплопостачання.

«Обсяг пошкоджень потребує поетапних рішень і ретельної перевірки обладнання перед подальшою роботою системи теплопостачання. Про подальші зміни у роботі підприємства буде повідомлено додатково», – зазначили в компанії.

