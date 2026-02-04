  1. В Украине
Трамп заявил, что Путин придерживался условий «энергетического перемирия»

08:48, 4 февраля 2026
Президент США Дональд Трамп считает, что нарушений договоренностей со стороны РФ не было.
Трамп заявил, что Путин придерживался условий «энергетического перемирия»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не нарушала "энергетическое перемирие" и якобы соблюдала согласованные временные рамки. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме.

По словам американского лидера, временное прекращение российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины продолжалось с воскресенья, 24 января, до воскресенья, 1 февраля. Именно этот семидневный срок, по словам Трампа, был согласован с Путиным.

Именно этот семидневный срок, по словам Трампа, был согласован с Путиным и он, как указал лидер США, "сдержал свое слово".

Напомним, Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия сорвала энергетическое перемирие. "Украина будет обращаться к Соединенным Штатам из-за нарушения Россией договоренностей по энергетическому перемирию", - заявил глава государства.

Войска РФ нанесли массированный удар по энергетике Украины в ночь на 3 февраля.

