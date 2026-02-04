Трамп заявив, що Путін дотримався умов «енергетичного перемир'я»

Президент США Дональд Трамп вважає, що порушення домовленостей з боку РФ не було.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія не порушувала "енергетичне перемир’я" та нібито дотрималася погоджених часових меж. Про це він сказав під час виступу у Білому домі.

За словами американського лідера, тимчасове припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі України тривало з неділі, 24 січня, до неділі, 1 лютого. Саме цей семиденний термін, за словами Трампа, був погоджений із Путіним.

Саме цей семиденний термін, за словами Трампа, був погоджений із Путіним і він, як вказав лідер США, "дотримав свого слова".

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія зірвала енергетичне перемир’я. "Україна звертатиметься до Сполучених Штатів через порушення Росією домовленостей щодо енергетичного перемир’я", - заявив глава держави.

Війська РФ завдали масованого удару по енергетиці України в ніч на 3 лютого.