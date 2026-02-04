  1. В Україні
  2. / У світі

Трамп заявив, що Путін дотримався умов «енергетичного перемир'я»

08:48, 4 лютого 2026
Президент США Дональд Трамп вважає, що порушення домовленостей з боку РФ не було.
Трамп заявив, що Путін дотримався умов «енергетичного перемир'я»
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія не порушувала "енергетичне перемир’я" та нібито дотрималася погоджених часових меж. Про це він сказав під час виступу у Білому домі.

За словами американського лідера, тимчасове припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі України тривало з неділі, 24 січня, до неділі, 1 лютого. Саме цей семиденний термін, за словами Трампа, був погоджений із Путіним.

Саме цей семиденний термін, за словами Трампа, був погоджений із Путіним і він, як вказав лідер США, "дотримав свого слова".

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія зірвала енергетичне перемир’я. "Україна звертатиметься до Сполучених Штатів через порушення Росією домовленостей щодо енергетичного перемир’я", - заявив глава держави.

Війська РФ завдали масованого удару по енергетиці України в ніч на 3 лютого. 

США рф Україна Дональд Трамп енергетика обстріл

