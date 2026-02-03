Російські війська били по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі, — Шмигаль

Сотні тисяч сімей залишені без тепла — зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як відомо, у ніч на 3 лютого Україна пережила черговий ракетно-дроновий удар по енергетичних об’єктах. За словами міністра енернетики Денис Шмигаля, 8 областей були під обстрілом.

"Завдано ударів кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами: по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях — по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі", - розповів Шмигаль.

Він наголосив, що удари були спрямовані не по військових об’єктах, а виключно по цивільній інфраструктурі. Внаслідок цього сотні тисяч родин, зокрема й з дітьми, залишилися без тепла в період найсильніших зимових морозів, коли температура повітря опустилася до –25 градусів.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 лютого російські війська знову обстріляли Київ. За попередніми даними на ранок, щонайменше двоє людей зазнали поранень. Пошкодження зафіксовано одразу в кількох районах Києва: Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському та Шевченківському.

Також РФ знову завдала удару по теплоелектростанціях ДТЕК, внаслідок чого серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

