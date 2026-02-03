  1. В Украине

Российские войска избивали по ТЭЦ и ТЭС, работавшим в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре, — Шмыгаль

09:24, 3 февраля 2026
Сотни тысяч семей оставлены без тепла — отметил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Российские войска избивали по ТЭЦ и ТЭС, работавшим в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре, — Шмыгаль
Как известно, в ночь на 3 февраля Украина пережила очередной ракетно-дроновый удар по энергетическим объектам. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, 8 областей были под обстрелом.

"Нанесены удары несколькими видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами: по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям - по ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре", - рассказал Шмигаль.

Он отметил, что удары были направлены не по военным объектам, а исключительно по гражданской инфраструктуре. В результате сотни тысяч семей, в том числе и с детьми, остались без тепла в период сильнейших зимних морозов, когда температура воздуха опустилась до –25 градусов.

Напомним, что в ночь на 3 февраля российские войска вновь обстреляли Киев. По предварительным данным на утро, как минимум два человека получили ранения. Повреждения зафиксированы сразу в нескольких районах Киева: Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском и Шевченковском.

Также РФ снова нанесла удар по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего серьезно повреждено оборудование ТЭС. 

энергетика Денис Шмыгаль обстрел

