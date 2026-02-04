  1. В Украине

В Киеве владелец авто напал на водителя эвакуатора после эвакуации машины

22:00, 4 февраля 2026
Когда водитель эвакуатора погрузил автомобиль на спецтранспорт, владелец машины подошел к нему и ударил по голове.
В Киеве полиция задержала мужчину, который избил водителя эвакуатора. Инцидент произошел на одной из центральных улиц Печерского района столицы.

Как сообщили в полиции Киева, автомобиль мужчины был припаркован с нарушением правил дорожного движения. Когда водитель эвакуатора погрузил автомобиль на спецтранспорт, владелец машины подошел к нему и ударил по голове. От удара 49-летний мужчина упал на проезжую часть, ударился головой об асфальт и потерял сознание.

После этого нападавший оттащил пострадавшего на обочину и скрылся с места происшествия. Скорую медицинскую помощь вызвали прохожие. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии — врачи диагностировали ушиб головного мозга и перелом затылочной кости.

Нападавшим оказался 32-летний житель Киева, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение. Задержанному готовят сообщение о подозрении, санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

