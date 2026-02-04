У Києві власник авто напав на водія евакуатора після евакуації машини

Коли водій евакуатора завантажив автівку на спецтранспорт, власник машини підійшов до нього та вдарив по голові.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві поліція затримала чоловіка, який побив водія евакуатора. Інцидент стався на одній із центральних вулиць Печерського району столиці.

Як повідомили у поліції Києва, автомобіль чоловіка був припаркований з порушенням правил дорожнього руху. Коли водій евакуатора завантажив автівку на спецтранспорт, власник машини підійшов до нього та вдарив по голові. Від удару 49-річний чоловік впав на проїжджу частину, вдарився головою об асфальт і знепритомнів.

Після цього нападник відтягнув потерпілого на узбіччя та зник з місця події. Швидку медичну допомогу викликали перехожі. Постраждалого госпіталізували у важкому стані — лікарі діагностували забій головного мозку та перелом потиличної кістки.

Нападником виявився 32-річний мешканець Києва, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за порушення ПДР.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Затриманому готують повідомлення про підозру, санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.