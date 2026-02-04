Минразвития определило законодательные приоритеты на 2026 год: какие изменения готовят в жилищной и строительной сферах

В Минразвития определили список ключевых законодательных инициатив на 2026 год, сосредоточенных на реформе жилищного сектора, цифровизации строительства и внедрении стандартов безбарьерности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины определило перечень ключевых законодательных инициатив на 2026 год в сферах жилищной политики, градостроительства и безбарьерности.

Приоритетами на следующий год станут комплексная реформа жилищного сектора, цифровизация строительной отрасли, обеспечение открытости процедур и внедрение стандартов доступности во всех сферах жизни. Особое внимание будет уделено гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза.

В фокусе Министерства — как дальнейшее сопровождение ранее зарегистрированных законопроектов, так и подготовка новых инициатив.

В частности, в 2026 году ведомство планирует сосредоточиться на продвижении следующих законопроектов:

Относительно обеспечения пешеходной доступности учреждений дошкольного образования при застройке территорий — с целью обеспечения пешеходной доступности детских садов в новых жилых районах. В частности, речь идет о запрете практики, когда дошкольные учреждения вводятся в эксплуатацию только на последних очередях застройки.

О внедрении технологий информационного моделирования (BIM-технологий) в строительстве — одно из ключевых направлений цифровой трансформации строительства. BIM-технологии — это цифровые модели, которые содержат всю информацию об объекте: от архитектурной, конструкторской и технологической информации — до стоимости и требований к эксплуатации. Они позволят обеспечить более высокое качество контроля работ на всех этапах, снизить стоимость строительства и повысить его безопасность.

Как сообщается, отдельным направлением законодательной работы в 2026 году станет подготовка новых законопроектов, которые закрепят использование цифровых инструментов в сфере строительства, поддержат ключевые реформы в жилищной сфере и сформируют системные правила в сфере доступности. Среди них:

О социальном (арендном) жилье (евроинтеграционный законопроект) — с целью обеспечения достаточного предложения проектов социального жилья, прозрачной системы мониторинга потребностей граждан, чтобы общины могли быстро реагировать на запросы людей на местах. Отдельно будет предусмотрена прозрачная система контроля — чтобы общественность, гражданское общество и международные партнеры могли видеть, как работает система социального жилья и насколько она соответствует потребностям людей.

Об управлении жилищным фондом (евроинтеграционный законопроект) — законопроект имеет целью урегулировать вопросы управления жилищным фондом, в частности его содержания, эксплуатации, ремонта, обслуживания и сохранения. Главная цель — установить понятный баланс ответственности между всеми сторонами, чтобы управление жильем было качественным и эффективным. Ведь право собственности предусматривает ответственность, поэтому важно создать понятные правила, которые позволят системно и прозрачно урегулировать эти вопросы.

Об основных принципах государственной политики формирования безбарьерного общества в Украине — это базовый документ, который определяет, как государство будет развивать безбарьерность. В нем заложены цели, принципы и практические механизмы, по которым эта политика будет работать. Речь идет о доступности во всех сферах жизни: физической среде, цифровых сервисах, образовании, экономической, социальной и публичной сферах. Цель — создать условия, при которых каждый человек, независимо от возраста, состояния здоровья или жизненных обстоятельств, сможет полноценно жить, учиться, работать и пользоваться услугами. Принятие этого документа также поможет внедрить единые понятные стандарты доступности, чтобы каждый мог свободно участвовать в жизни общины.

Обеспечение функционирования Единой государственной электронной системы в сфере строительства — закрепление на законодательном уровне финансовых основ функционирования Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.