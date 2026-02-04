Мінрозвитку визначило законодавчі пріоритети на 2026 рік: які зміни готують у житловій та будівельній сферах

У Мінрозвитку визначили перелік ключових законодавчих ініціатив на 2026 рік, зосереджених на реформі житлового сектору, цифровізації будівництва та впровадженні стандартів безбар’єрності.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України визначило перелік ключових законодавчих ініціатив на 2026 рік у сферах житлової політики, містобудування та безбар’єрності.

Пріоритетами на наступний рік стануть комплексна реформа житлового сектору, цифровізація будівельної галузі, забезпечення відкритості процедур та впровадження стандартів доступності у всіх сферах життя. Особливу увагу буде приділено гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу.

У фокусі Міністерства — як подальший супровід раніше зареєстрованих законопроєктів, так і підготовка нових ініціатив.

Зокрема, у 2026 році відомство планує зосередитись на просуванні таких законопроєктів:

Щодо забезпечення пішохідної доступності закладів дошкільної освіти під час забудови територій – з метою забезпечення пішохідної доступності дитсадків у нових житлових районах. Зокрема, йдеться про заборону практики, коли дошкільні заклади вводяться в експлуатацію лише в останніх чергах забудови.

Про впровадження технологій інформаційного моделювання (BIM-технології) у будівництві – один із ключових напрямків цифрової трансформації будівництва. BIM-технології – це цифрові моделі, які містять всю інформацію про об’єкт: від архітектурної, конструкторської та технологічної інформації – до вартості й вимог щодо експлуатації. Вони дозволять отримати вищу якість контролю робіт на всіх етапах, знизити вартість будівництва та підвищити його безпечність.

Як повідомляється, окремим напрямом законодавчої роботи у 2026 році стане підготовка нових законопроєктів, які закріплять використання цифрових інструментів в галузі будівництва, підтримають ключові реформи в житловій сфері та сформують системні правила у сфері доступності. Серед них:

Про соціальне (орендне) житло (євроінтеграційний законопроєкт) – з метою забезпечення достатньої пропозиції проєктів соціального житла, прозорої системи моніторингу потреб громадян, щоб громади могли швидко реагувати на запити людей на місцях. Окремо буде передбачена прозора система контролю – щоб громадськість, громадянське суспільство та міжнародні партнери могли бачити, як працює система соціального житла і на скільки відповідає потребам людей.

Про управління житловим фондом (євроінтеграційний законопроєкт) – законопроєкт має на меті врегулювати питання управління житловим фондом, зокрема щодо його утримання, експлуатацію, ремонт, обслуговування та збереження. Головна мета – встановити зрозумілий баланс відповідальності між усіма сторонами, щоб управління житлом було якісним і ефективним. Адже право власності передбачає відповідальність, тому важливо створити зрозумілі правила, які дозволять системно й прозоро врегулювати ці питання.

Про основні засади державної політики формування безбар’єрного суспільства в Україні – це базовий документ, який визначає, як держава розвиватиме безбар’єрність. У ньому закладені цілі, принципи та практичні механізми, за якими ця політика працюватиме. Йдеться про доступність у всіх сферах життя: фізичному середовищі, цифрових сервісах, освіті, економічній, соціальній та публічній сферах. Мета – створити умови, за яких кожна людина, незалежно від віку, стану здоров’я чи життєвих обставин, зможе повноцінно жити, навчатися, працювати й користуватися послугами. Ухвалення цього документа також допоможе запровадити єдині зрозумілі стандарти доступності, щоб кожен міг вільно брати участь у житті громади.

Забезпечення роботи Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва – закріплення на законодавчому рівні фінансових засад функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

