  1. В Україні

Мінрозвитку визначило законодавчі пріоритети на 2026 рік: які зміни готують у житловій та будівельній сферах

13:56, 4 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Мінрозвитку визначили перелік ключових законодавчих ініціатив на 2026 рік, зосереджених на реформі житлового сектору, цифровізації будівництва та впровадженні стандартів безбар’єрності.
Мінрозвитку визначило законодавчі пріоритети на 2026 рік: які зміни готують у житловій та будівельній сферах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України визначило перелік ключових законодавчих ініціатив на 2026 рік у сферах житлової політики, містобудування та безбар’єрності.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Пріоритетами на наступний рік стануть комплексна реформа житлового сектору, цифровізація будівельної галузі, забезпечення відкритості процедур та впровадження стандартів доступності у всіх сферах життя. Особливу увагу буде приділено гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу.

У фокусі Міністерства — як подальший супровід раніше зареєстрованих законопроєктів, так і підготовка нових ініціатив.

Зокрема, у 2026 році відомство планує зосередитись на просуванні таких законопроєктів:

  • Щодо забезпечення пішохідної доступності закладів дошкільної освіти під час забудови територій  – з метою забезпечення пішохідної доступності дитсадків у нових житлових районах. Зокрема, йдеться про заборону практики, коли дошкільні заклади вводяться в експлуатацію лише в останніх чергах забудови. 
  • Про впровадження технологій інформаційного моделювання (BIM-технології) у будівництві –  один із ключових напрямків цифрової трансформації будівництва. BIM-технології – це цифрові моделі, які містять всю інформацію про об’єкт: від архітектурної, конструкторської та технологічної інформації  – до вартості й вимог щодо експлуатації. Вони дозволять отримати вищу якість контролю робіт на всіх етапах, знизити вартість будівництва та підвищити його безпечність.

Як повідомляється, окремим напрямом законодавчої роботи у 2026 році стане підготовка нових законопроєктів, які закріплять використання цифрових інструментів в галузі будівництва, підтримають ключові реформи в житловій сфері та сформують системні правила у сфері доступності. Серед них: 

  • Про соціальне (орендне) житло (євроінтеграційний законопроєкт) – з метою забезпечення достатньої пропозиції проєктів соціального житла, прозорої системи моніторингу потреб громадян, щоб громади могли швидко реагувати на запити людей на місцях. Окремо буде передбачена прозора система контролю  – щоб громадськість, громадянське суспільство та міжнародні партнери могли бачити, як працює система соціального житла і на скільки відповідає потребам людей.
  • Про управління житловим фондом (євроінтеграційний законопроєкт)  – законопроєкт має на меті врегулювати питання управління житловим фондом, зокрема щодо його утримання, експлуатацію, ремонт, обслуговування та збереження. Головна мета  – встановити зрозумілий баланс відповідальності між усіма сторонами, щоб управління житлом було якісним і ефективним. Адже право власності передбачає відповідальність, тому важливо створити зрозумілі правила, які дозволять системно й прозоро врегулювати ці питання. 
  • Про основні засади державної політики формування безбар’єрного суспільства в Україні – це базовий документ, який визначає, як держава розвиватиме безбар’єрність. У ньому закладені цілі, принципи та практичні механізми, за якими ця політика працюватиме. Йдеться про доступність у всіх сферах життя: фізичному середовищі, цифрових сервісах, освіті, економічній, соціальній та публічній сферах. Мета – створити умови, за яких кожна людина, незалежно від віку, стану здоров’я чи життєвих обставин, зможе повноцінно жити, навчатися, працювати й користуватися послугами. Ухвалення цього документа також допоможе запровадити єдині зрозумілі стандарти доступності, щоб кожен міг вільно брати участь у житті громади.
  • Забезпечення роботи Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва – закріплення на законодавчому рівні фінансових засад функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Міністерство розвитку громад та територій

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Права на винаходи більше не «сіра зона»: новий закон змінив підхід до розподілу авторських прав

З 1 лютого в Україні діють нові правила для всіх, хто створює інтелектуальні продукти на роботі або під час військової служби

Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Комітет Ради розгляне законопроєкт, який визначає чіткі критерії оцінки дій суддів у разі порушення строків розгляду справ

Законопроєкт про протидію затягуванню розгляду судових справ винесений на розгляд Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу.

Реальність операції більше не єдиний аргумент: Верховний Суд дозволив ДПС не оцінювати операцію через процедурні помилки

Ігнорування навіть одного уточнюючого запиту податкової може призвести до відмови в реєстрації накладної – позиція Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]