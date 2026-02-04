  1. В Украине

Части пенсионеров будут выплачивать только 25% пенсии: что известно

17:49, 4 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сокращение выплат касается граждан, состоящих на полном государственном содержании.
Части пенсионеров будут выплачивать только 25% пенсии: что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде разъяснили порядок начисления выплат пенсионерам, проживающим в государственных учреждениях с полным обеспечением.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Лица, находящиеся на полном государственном содержании, имеют право только на 25% назначенной пенсии. Начисление этих средств стартует с первого числа месяца, следующего после зачисления в соответствующее заведение.

Если размер пенсии превышает фактические расходы на проживание в заведении, пенсионеру возвращают разницу.

Когда у пенсионера есть нетрудоспособные иждивенцы, 25% пенсии он получает сам, а до 50% могут быть направлены членам его семьи.

Когда выплачивается полная пенсия?

Есть исключения из правил. Граждане, получающие пенсию по закону «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», не подлежат ограничениям — они получают полную сумму, даже находясь на полном государственном обеспечении.

Кроме того, временное отсутствие в заведении – например, из-за лечения или отпуска – не влияет на размер пенсионных начислений: выплаты сохраняются полностью.

Дети-сироты, которые находятся в государственных учреждениях, получают полную пенсию по потере кормильца и средства поступают на их личные счета. Остальные дети в системе госудержания получают 50% назначенной пенсии, также перечисляемой на банковские счета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина сможет привлекать спасателей и технику для оказания помощи за границей в чрезвычайных ситуациях

Законопроект также предусматривает европейский подход к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями.

Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Внос нерезидента в дополнительный капитал ТОВ в виде оборудования: налоговые последствия и подход ДНС

Взнос в дополнительный капитал становится зоной повышенного налогового внимания: налоговая служба назвала критерии налогообложения.

ЕИБ выделяет Украине €52 млн на систему 112: Зеленский внес законопроект

Украина ратифицирует финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком по внедрению системы экстренной помощи по номеру 112.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]