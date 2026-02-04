Части пенсионеров будут выплачивать только 25% пенсии: что известно

Сокращение выплат касается граждан, состоящих на полном государственном содержании.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде разъяснили порядок начисления выплат пенсионерам, проживающим в государственных учреждениях с полным обеспечением.

Лица, находящиеся на полном государственном содержании, имеют право только на 25% назначенной пенсии. Начисление этих средств стартует с первого числа месяца, следующего после зачисления в соответствующее заведение.

Если размер пенсии превышает фактические расходы на проживание в заведении, пенсионеру возвращают разницу.

Когда у пенсионера есть нетрудоспособные иждивенцы, 25% пенсии он получает сам, а до 50% могут быть направлены членам его семьи.

Когда выплачивается полная пенсия?

Есть исключения из правил. Граждане, получающие пенсию по закону «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», не подлежат ограничениям — они получают полную сумму, даже находясь на полном государственном обеспечении.

Кроме того, временное отсутствие в заведении – например, из-за лечения или отпуска – не влияет на размер пенсионных начислений: выплаты сохраняются полностью.

Дети-сироты, которые находятся в государственных учреждениях, получают полную пенсию по потере кормильца и средства поступают на их личные счета. Остальные дети в системе госудержания получают 50% назначенной пенсии, также перечисляемой на банковские счета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.