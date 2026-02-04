Частині пенсіонерів виплачуватимуть лише 25% пенсії: що відомо

Скорочення виплат стосується громадян, які перебувають на повному державному утриманні.

У Пенсійному фонді роз’яснили порядок нарахування виплат для пенсіонерів, які проживають у державних установах із повним забезпеченням.

Особи, які перебувають на повному державному утриманні, мають право лише на 25% від призначеної пенсії. Нарахування цих коштів стартує з першого числа місяця, що слідує після зарахування до відповідного закладу.

У випадку, коли розмір пенсії перевищує фактичні витрати на проживання у закладі, пенсіонерові повертають різницю.

Коли в пенсіонера є непрацездатні утриманці, 25% пенсії він отримує сам, а до 50% може бути направлено членам його родини.

Коли виплачується повна пенсія?

Існують винятки з правил. Громадяни, які отримують пенсію згідно з законом «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», не підлягають обмеженням — вони отримують повну суму, навіть перебуваючи на повному державному забезпеченні.

Крім того, тимчасова відсутність у закладі — наприклад, через лікування або відпустку — не впливає на розмір пенсійних нарахувань: виплати зберігаються повністю.

Діти-сироти, які перебувають у державних закладах, отримують повну пенсію за втратою годувальника, і кошти надходять на їхні особисті рахунки. Інші діти в системі держутримання отримують 50% призначеної пенсії, яка також перераховується на банківські рахунки.

