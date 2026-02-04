  1. В Україні

Частині пенсіонерів виплачуватимуть лише 25% пенсії: що відомо

17:49, 4 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Скорочення виплат стосується громадян, які перебувають на повному державному утриманні.
Частині пенсіонерів виплачуватимуть лише 25% пенсії: що відомо
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пенсійному фонді роз’яснили порядок нарахування виплат для пенсіонерів, які проживають у державних установах із повним забезпеченням.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Особи, які перебувають на повному державному утриманні, мають право лише на 25% від призначеної пенсії. Нарахування цих коштів стартує з першого числа місяця, що слідує після зарахування до відповідного закладу.

У випадку, коли розмір пенсії перевищує фактичні витрати на проживання у закладі, пенсіонерові повертають різницю.

Коли в пенсіонера є непрацездатні утриманці, 25% пенсії він отримує сам, а до 50% може бути направлено членам його родини.

Коли виплачується повна пенсія?

Існують винятки з правил. Громадяни, які отримують пенсію згідно з законом «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», не підлягають обмеженням — вони отримують повну суму, навіть перебуваючи на повному державному забезпеченні.

Крім того, тимчасова відсутність у закладі — наприклад, через лікування або відпустку — не впливає на розмір пенсійних нарахувань: виплати зберігаються повністю.

Діти-сироти, які перебувають у державних закладах, отримують повну пенсію за втратою годувальника, і кошти надходять на їхні особисті рахунки. Інші діти в системі держутримання отримують 50% призначеної пенсії, яка також перераховується на банківські рахунки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні можуть дозволити шлюб з 14 років: які зміни готують у Цивільному кодексі

Проєкт нового Цивільного кодексу пропонує зниження шлюбного віку до 14 років у виняткових випадках.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Права на винаходи більше не «сіра зона»: новий закон змінив підхід до розподілу авторських прав

З 1 лютого в Україні діють нові правила для всіх, хто створює інтелектуальні продукти на роботі або під час військової служби

Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]