Сокращение выбросов парниковых газов и отказ от ископаемого топлива: что предусматривает климатический закон

17:31, 4 февраля 2026
В Украине действует климатический закон, определяющий курс государства на сокращение выбросов парниковых газов, достижение климатической нейтральности, адаптацию экономики к стандартам ЕС и защиту населения и окружающей среды от последствий изменения климата.
В Украине уже более года действует евроинтеграционный закон № 3991-IX, определяющий государственную политику в сфере противодействия изменению климата. Документ определяет механизмы сокращения вредного воздействия человека на окружающую среду и адаптацию страны к новым климатическим условиям.

Закон был принят Верховной Радой с целью приближения национального законодательства к стандартам Европейского Союза, уменьшения использования ископаемых энергоресурсов и подготовки украинской экономики к глобальным изменениям в международной торговле. Кроме того, он направлен на защиту населения и природной среды от негативных последствий климатических изменений. По сути документ задает стратегическое направление перехода Украины к современной, устойчивой энергетической и экономической модели.

Украиной определена цель достижения климатической нейтральности к 2050 году, что предполагает баланс между объемами выбросов парниковых газов и их поглощением или компенсацией другими инструментами.

Новая климатическая политика основывается на системном учете и контроле выбросов, внедрении климатических решений во все направления государственной политики и активном развитии возобновляемых источников энергии. Это подчеркивают в Комитете по вопросам экологической политики и природопользования.

Законодательство предусматривает сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 65% к 2030 году, а также наращивание их поглощения, в том числе путем восстановления и расширения лесов. Отдельное внимание государство будет уделять поддержке социально уязвимых групп, наиболее страдающих климатическими изменениями.

В перспективе эти шаги должны обеспечить более чистый воздух, более стабильную энергосистему, появление новых рабочих мест и снижение затрат на энергопотребление в жилом секторе. В то же время, ожидается уменьшение рисков, связанных с природными катастрофами. Таким образом, климатический закон является не только экологическим, но и экономическим и инструментом безопасности, направленным на защиту населения, окружающую среду и устойчивое развитие Украины.

