Скорочення викидів парникових газів і відмова від викопного палива: що передбачає кліматичний закон

В Україні діє кліматичний закон, який визначає курс держави на скорочення викидів парникових газів, досягнення кліматичної нейтральності, адаптацію економіки до стандартів ЄС та захист населення й довкілля від наслідків зміни клімату.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні вже понад рік діє євроінтеграційний закон № 3991-IX, який окреслює державну політику у сфері протидії зміні клімату. Документ визначає механізми скорочення шкідливого впливу людини на довкілля та адаптації країни до нових кліматичних умов.

Закон було ухвалено Верховною Радою з метою наближення національного законодавства до стандартів Європейського Союзу, зменшення використання викопних енергоресурсів і підготовки української економіки до глобальних змін у міжнародній торгівлі. Окрім цього, він спрямований на захист населення та природного середовища від негативних наслідків кліматичних змін. По суті, документ задає стратегічний напрям переходу України до сучасної, сталої енергетичної та економічної моделі.

Україною визначено ціль досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, що передбачає баланс між обсягами викидів парникових газів та їх поглинанням або компенсацією іншими інструментами.

Нова кліматична політика ґрунтується на системному обліку та контролі викидів, упровадженні кліматичних рішень у всі напрями державної політики та активному розвитку відновлюваних джерел енергії. На цьому наголошують у Комітеті з питань екологічної політики та природокористування.

Законодавство передбачає скорочення викидів парникових газів щонайменше на 65% до 2030 року, а також нарощування їх поглинання, зокрема шляхом відновлення та розширення лісів. Окрему увагу держава приділятиме підтримці соціально вразливих груп, які найбільше страждають від кліматичних змін.

У перспективі ці кроки мають забезпечити чистіше повітря, більш стабільну енергосистему, появу нових робочих місць і зниження витрат на енергоспоживання в житловому секторі. Водночас очікується зменшення ризиків, пов’язаних із природними катастрофами. Таким чином, кліматичний закон є не лише екологічним, а й економічним та безпековим інструментом, спрямованим на захист населення, довкілля та стійкий розвиток України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.