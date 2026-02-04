  1. В Україні

Скорочення викидів парникових газів і відмова від викопного палива: що передбачає кліматичний закон

17:31, 4 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні діє кліматичний закон, який визначає курс держави на скорочення викидів парникових газів, досягнення кліматичної нейтральності, адаптацію економіки до стандартів ЄС та захист населення й довкілля від наслідків зміни клімату.
Скорочення викидів парникових газів і відмова від викопного палива: що передбачає кліматичний закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні вже понад рік діє євроінтеграційний закон № 3991-IX, який окреслює державну політику у сфері протидії зміні клімату. Документ визначає механізми скорочення шкідливого впливу людини на довкілля та адаптації країни до нових кліматичних умов.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Закон було ухвалено Верховною Радою з метою наближення національного законодавства до стандартів Європейського Союзу, зменшення використання викопних енергоресурсів і підготовки української економіки до глобальних змін у міжнародній торгівлі. Окрім цього, він спрямований на захист населення та природного середовища від негативних наслідків кліматичних змін. По суті, документ задає стратегічний напрям переходу України до сучасної, сталої енергетичної та економічної моделі.

Україною визначено ціль досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, що передбачає баланс між обсягами викидів парникових газів та їх поглинанням або компенсацією іншими інструментами.

Нова кліматична політика ґрунтується на системному обліку та контролі викидів, упровадженні кліматичних рішень у всі напрями державної політики та активному розвитку відновлюваних джерел енергії. На цьому наголошують у Комітеті з питань екологічної політики та природокористування.

Законодавство передбачає скорочення викидів парникових газів щонайменше на 65% до 2030 року, а також нарощування їх поглинання, зокрема шляхом відновлення та розширення лісів. Окрему увагу держава приділятиме підтримці соціально вразливих груп, які найбільше страждають від кліматичних змін.

У перспективі ці кроки мають забезпечити чистіше повітря, більш стабільну енергосистему, появу нових робочих місць і зниження витрат на енергоспоживання в житловому секторі. Водночас очікується зменшення ризиків, пов’язаних із природними катастрофами. Таким чином, кліматичний закон є не лише екологічним, а й економічним та безпековим інструментом, спрямованим на захист населення, довкілля та стійкий розвиток України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України закон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні можуть дозволити шлюб з 14 років: які зміни готують у Цивільному кодексі

Проєкт нового Цивільного кодексу пропонує зниження шлюбного віку до 14 років у виняткових випадках.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Права на винаходи більше не «сіра зона»: новий закон змінив підхід до розподілу авторських прав

З 1 лютого в Україні діють нові правила для всіх, хто створює інтелектуальні продукти на роботі або під час військової служби

Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]