  1. В Украине

Минюст разъяснил, как признать отцовство ребенка, если мужчина и женщина не состоят в браке

22:18, 4 февраля 2026
Подать заявление может как неженатый мужчина, так и тот, кто состоит в браке с другой женщиной.
Фото: depositphotos
В случаях, когда ребенок рождается вне зарегистрированного брака, вопрос установления отцовства требует отдельного правового оформления. Как сообщили в Сумском межрегиональном управлении Министерства юстиции, Семейный кодекс Украины предусматривает четкий механизм добровольного признания отцовства — путем подачи совместного заявления матери и отца в органы государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАГС).

Подать такое заявление родители могут в любое удобное время: до рождения ребенка, во время государственной регистрации его рождения или после этого. Обращение возможно как по месту жительства матери или отца, так и в отдел ДРАГС, где хранится актовая запись о рождении ребенка.

Для оформления признания отцовства требуется минимальный пакет документов — письменное совместное заявление и документы, удостоверяющие личности родителей. В заявлении также определяется фамилия ребенка: она может быть фамилией одного из родителей либо двойной.

Закон допускает подачу заявления без личного присутствия родителей — через уполномоченного представителя по нотариально удостоверенной доверенности либо по почте при условии нотариального удостоверения подписей.

В Минюсте подчеркивают, что право на признание отцовства не зависит от семейного статуса мужчины: подать заявление может как неженатый мужчина, так и тот, кто состоит в браке с другой женщиной. Возрастных ограничений для этого также не установлено, однако если заявитель является несовершеннолетним, орган ДРАГС обязан уведомить его родителей, опекуна или попечителя.

В случае возникновения спора — когда один из родителей отрицает или, наоборот, настаивает на признании отцовства — вопрос происхождения ребенка решается исключительно в судебном порядке. Именно суд в таком случае дает окончательную правовую оценку и устанавливает юридический факт отцовства.

дети минюст родительские права

Лента новостей

