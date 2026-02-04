Минюст разъяснил, как признать отцовство ребенка, если мужчина и женщина не состоят в браке

Подать заявление может как неженатый мужчина, так и тот, кто состоит в браке с другой женщиной.

Фото: depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случаях, когда ребенок рождается вне зарегистрированного брака, вопрос установления отцовства требует отдельного правового оформления. Как сообщили в Сумском межрегиональном управлении Министерства юстиции, Семейный кодекс Украины предусматривает четкий механизм добровольного признания отцовства — путем подачи совместного заявления матери и отца в органы государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАГС).

Подать такое заявление родители могут в любое удобное время: до рождения ребенка, во время государственной регистрации его рождения или после этого. Обращение возможно как по месту жительства матери или отца, так и в отдел ДРАГС, где хранится актовая запись о рождении ребенка.

Для оформления признания отцовства требуется минимальный пакет документов — письменное совместное заявление и документы, удостоверяющие личности родителей. В заявлении также определяется фамилия ребенка: она может быть фамилией одного из родителей либо двойной.

Закон допускает подачу заявления без личного присутствия родителей — через уполномоченного представителя по нотариально удостоверенной доверенности либо по почте при условии нотариального удостоверения подписей.

В Минюсте подчеркивают, что право на признание отцовства не зависит от семейного статуса мужчины: подать заявление может как неженатый мужчина, так и тот, кто состоит в браке с другой женщиной. Возрастных ограничений для этого также не установлено, однако если заявитель является несовершеннолетним, орган ДРАГС обязан уведомить его родителей, опекуна или попечителя.

В случае возникновения спора — когда один из родителей отрицает или, наоборот, настаивает на признании отцовства — вопрос происхождения ребенка решается исключительно в судебном порядке. Именно суд в таком случае дает окончательную правовую оценку и устанавливает юридический факт отцовства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.