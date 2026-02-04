  1. В Україні

Мін’юст пояснив, як визнати батьківство дитини, якщо мати та батько не перебувають у шлюбі

22:18, 4 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подати заяву може як неодружений чоловік, так і той, хто перебуває у шлюбі з іншою жінкою.
Мін’юст пояснив, як визнати батьківство дитини, якщо мати та батько не перебувають у шлюбі
Фото: depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ʼУ випадках, коли дитина народжується поза зареєстрованим шлюбом, питання встановлення батьківства потребує окремого правового оформлення. Як повідомили у Сумському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, Сімейний кодекс України передбачає чіткий механізм добровільного визнання батьківства — шляхом подання спільної заяви матері та батька до органів державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Подати таку заяву батьки можуть у будь-який зручний час: до народження дитини, під час державної реєстрації її народження або після цього. Звернення можливе як за місцем проживання матері чи батька, так і до відділу ДРАЦС, де зберігається актовий запис про народження дитини.

Для оформлення визнання батьківства потрібен мінімальний пакет документів — письмова спільна заява та документи, що посвідчують особу батьків. У заяві також визначається прізвище дитини: воно може бути спільним для одного з батьків або подвійним.

Закон допускає подання заяви без особистої присутності батьків — через уповноваженого представника за нотаріально посвідченим дорученням або поштою, за умови нотаріального засвідчення підписів.

У Мін’юсті наголошують, що право на визнання батьківства не залежить від сімейного статусу чоловіка: подати заяву може як неодружений чоловік, так і той, хто перебуває у шлюбі з іншою жінкою. Вікових обмежень для цього також не встановлено, однак якщо заявник є неповнолітнім, орган ДРАЦС зобов’язаний повідомити його батьків, опікуна або піклувальника.

У разі виникнення спору — коли один із батьків заперечує або, навпаки, наполягає на визнанні батьківства — питання походження дитини вирішується виключно в судовому порядку. Саме суд у такому випадку надає остаточну правову оцінку та встановлює юридичний факт батьківства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти мінюст батьківські права

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні можуть дозволити шлюб з 14 років: які зміни готують у Цивільному кодексі

Проєкт нового Цивільного кодексу пропонує зниження шлюбного віку до 14 років у виняткових випадках.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Права на винаходи більше не «сіра зона»: новий закон змінив підхід до розподілу авторських прав

З 1 лютого в Україні діють нові правила для всіх, хто створює інтелектуальні продукти на роботі або під час військової служби

Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]