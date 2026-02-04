Мін’юст пояснив, як визнати батьківство дитини, якщо мати та батько не перебувають у шлюбі

Подати заяву може як неодружений чоловік, так і той, хто перебуває у шлюбі з іншою жінкою.

ʼУ випадках, коли дитина народжується поза зареєстрованим шлюбом, питання встановлення батьківства потребує окремого правового оформлення. Як повідомили у Сумському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, Сімейний кодекс України передбачає чіткий механізм добровільного визнання батьківства — шляхом подання спільної заяви матері та батька до органів державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

Подати таку заяву батьки можуть у будь-який зручний час: до народження дитини, під час державної реєстрації її народження або після цього. Звернення можливе як за місцем проживання матері чи батька, так і до відділу ДРАЦС, де зберігається актовий запис про народження дитини.

Для оформлення визнання батьківства потрібен мінімальний пакет документів — письмова спільна заява та документи, що посвідчують особу батьків. У заяві також визначається прізвище дитини: воно може бути спільним для одного з батьків або подвійним.

Закон допускає подання заяви без особистої присутності батьків — через уповноваженого представника за нотаріально посвідченим дорученням або поштою, за умови нотаріального засвідчення підписів.

У Мін’юсті наголошують, що право на визнання батьківства не залежить від сімейного статусу чоловіка: подати заяву може як неодружений чоловік, так і той, хто перебуває у шлюбі з іншою жінкою. Вікових обмежень для цього також не встановлено, однак якщо заявник є неповнолітнім, орган ДРАЦС зобов’язаний повідомити його батьків, опікуна або піклувальника.

У разі виникнення спору — коли один із батьків заперечує або, навпаки, наполягає на визнанні батьківства — питання походження дитини вирішується виключно в судовому порядку. Саме суд у такому випадку надає остаточну правову оцінку та встановлює юридичний факт батьківства.

