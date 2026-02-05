$5000 за фиктивное заболевание уклонисту — разоблачили врачей НАМН

Трое врачей профильных институтов по вопросам кардиологии и пульмонологии НАМН Украины подозреваются в получении денег за фиктивные медицинские заключения для военнообязанных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении трем врачам профильных институтов по вопросам кардиологии и пульмонологии Национальной академии медицинских наук Украины.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, их подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 5000 долларов США от военнообязанных пациентов. За эту сумму врачи подтверждали пребывание таких пациентов на стационарном лечении, составляли медицинские документы о длительном лечении вымышленных болезней и учили пациентов, как симулировать болезнь перед другими врачами, которые в дальнейшем будут проводить осмотры пациентов.

«При этом подозреваемые понимали, что заключения и обследования их медицинских учреждений имеют весомое значение и являются авторитетными для других непрофильных медицинских учреждений и заведений, поэтому помогут пациентам избежать военной службы по состоянию здоровья», — говорится в сообщении.

Трем врачам сообщено о подозрении. Им грозит наказание в виде штрафа от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан либо общественных работ на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

В прокуратуре добавили, что ранее подозрения получили двое пособников, которые искали клиентов, готовых приобрести вымышленные болезни ради уклонения от призыва на военную службу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.