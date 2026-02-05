$5000 за фіктивне захворювання ухилянту — викрили лікарів НАМН

Троє лікарів профільних інститутів з питань кардіології та пульмонології НАМН України підозрюються в одержанні грошей за фіктивні медичні висновки для військовозобов’язаних.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру трьом лікарям профільних інститутів з питань кардіології та пульмонології Національної академії медичних наук України.

Як повідомила Київська міська прокуратура, їх підозрюють в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 5000$ від військовозобов’язаних пацієнтів. За цю суму лікарі підтверджували перебування таких пацієнтів на стаціонарному лікуванні, складали медичні документи про тривале лікування вигаданих хвороб та вчили пацієнтів як симулювати хворобу перед іншими лікарями, які надалі проводитимуть огляди пацієнтів.

«При цьому підозрювані розуміли, що висновки та обстеження їх медичних закладів мають вагоме значення та є авторитетними для інших непрофільних медичних закладів та установ, тому допоможуть пацієнтам уникнути військової служби за станом здоров’я», - йдеться у повідомленні.

Трьом лікарям повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

У прокуратурі додали, що раніше підозри отримали двоє пособників, що шукали клієнтів, які готові набути вигадані хвороби заради уникнення призову на військову службу.

