Облагается ли налогами нецелевая благотворительная помощь, предоставленная предприятием своему руководителю или другому физлицу

В ГНС разъяснили вопрос относительно налогообложения нецелевой благотворительной помощи, предоставленной предприятием своему руководителю или другому физическому лицу.

Фото: fakty.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, облагается ли налогами нецелевая благотворительная помощь, предоставленная предприятием своему руководителю или другому физическому лицу.

В соответствии с подпунктом 170.7.3 пункта 170.7 статьи 170 раздела IV НКУ, не включается в налогооблагаемый доход сумма нецелевой благотворительной помощи, в том числе материальной, предоставляемой резидентами — юридическими или физическими лицами в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового года совокупно в размере, не превышающем сумму предельного размера дохода, определенного согласно абзацу первому подпункта 169.4.1 пункта 169.4 статьи 169 НКУ, установленного на 01 января такого года.

Положения подпункта 170.7.3 пункта 170.7 статьи 170 НКУ не распространяются на профсоюзные выплаты своим членам, условия освобождения которых от налогообложения предусмотрены подпунктом 165.1.47 пункта 165.1 статьи 165 НКУ.

Благотворитель — юридическое лицо указывает сведения о предоставленных суммах нецелевой благотворительной помощи в налоговой отчетности.

В случае получения нецелевой благотворительной помощи от благотворителя — физического или юридического лица налогоплательщик обязан подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах с указанием ее суммы, если общая сумма полученной нецелевой благотворительной помощи в течение отчетного налогового года превышает ее предельный размер, установленный абзацем первым подпункта 169.4.1 пункта 169.4 статьи 169 НКУ (сумма, равная размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 01 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 грн.), что в 2026 году составляет 4660,00 грн (3328,00 грн × 1,4).

«Учитывая вышеизложенное, сумма нецелевой благотворительной помощи, предоставляемой юридическим лицом своему руководителю или другому физическому лицу и не превышающей сумму предельного размера дохода, определенного согласно абзацу первому подпункта 169.4.1 пункта 169.4 статьи 169 НКУ, установленного на 01 января такого года, не облагается налогами независимо от того, что на физическое лицо не распространяется право на применение налоговой социальной льготы», — заявили в ГНС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.