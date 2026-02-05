  1. В Україні

Чи оподатковується нецільова благодійна допомога, надана підприємством своєму керівнику або іншій фізособі

08:30, 5 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ДПС роз’яснили питання щодо оподаткування нецільової благодійної допомоги, наданої підприємству своєму керівнику або іншій фізичній особі.
Чи оподатковується нецільова благодійна допомога, надана підприємством своєму керівнику або іншій фізособі
Фото: fakty.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Запорізькій області пояснило, чи оподатковується нецільова благодійна допомога, надана підприємством своєму керівнику або іншій фізичній особі.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до підпункту 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 розділу IV ПКУ, не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, встановленого на 01 січня такого року.

Положення підпункту 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 ПКУ не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені підпунктом 165.1.47 пункту 165.1 статті 165 ПКУ.

Благодійник – юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника – фізичної чи юридичної особи платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ (сума, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 01 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.), що у 2026 році складає 4660,00 грн. (3328,00 грн. х 1,4).

«Враховуючи вищевикладене, сума нецільової благодійної допомоги, яка надається юридичною особою своєму керівнику або іншій фізичній особі та не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, встановленого на 01 січня такого року, не оподатковується, незалежно від того, що на фізичну особу не поширюється право на застосування податкової соціальної пільги», - заявили у ДПС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду розтлумачила правову природу окремої ухвали та порядок її оскарження

Велика Палата підтвердила, що окрема ухвала — це інструмент судового реагування на порушення закону, а не спосіб вирішення спору.

В Україні можуть дозволити шлюб з 14 років: які зміни готують у Цивільному кодексі

Проєкт нового Цивільного кодексу пропонує зниження шлюбного віку до 14 років у виняткових випадках.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Права на винаходи більше не «сіра зона»: новий закон змінив підхід до розподілу авторських прав

З 1 лютого в Україні діють нові правила для всіх, хто створює інтелектуальні продукти на роботі або під час військової служби

Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]