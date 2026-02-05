Через POS-терминалы обманули банки на более чем 13 млн грн — разоблачили опасных мошенников

Правоохранители выяснили, что в состав организованной преступной группы входили четыре человека: организатор и трое исполнителей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители разоблачили и пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, которая осуществляла мошеннические действия с использованием POS-терминалов банков. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Полицейские установили, что злоумышленники в течение 2023–2024 годов мошенническим путем завладели средствами двух банковских учреждений на общую сумму более 13 миллионов гривен. Для реализации преступной схемы участники группировки регистрировали ряд субъектов хозяйствования на подставных лиц и получали в банках эквайринговые POS-терминалы, которые устанавливали в заранее подготовленных помещениях.

В дальнейшем фигуранты инициировали фиктивные платежные операции по безналичным расчетам за несуществующие товары, а также операции по «возврату» средств. С учетом особенностей автоматической обработки транзакций такие возвраты компенсировались за счет банковских учреждений, что позволяло злоумышленникам незаконно получать средства. Впоследствии похищенные деньги легализовывали путем конвертации в криптовалюту с последующим обменом на наличные, в частности с использованием P2P-торговли на криптобиржах.

Правоохранители установили, что в состав организованной преступной группы входили четыре человека: организатор и трое исполнителей. Организатор координировал деятельность группировки, один из исполнителей занимался регистрацией фиктивных ФЛП и оформлением POS-терминалов, другие — подбором так называемых «дропов» и выводом средств через P2P-операции.

В рамках уголовного производства полицейские провели более трех десятков обысков в жилищах и транспортных средствах фигурантов. Во время следственных действий изъято около 30 мобильных телефонов, 15 ноутбуков, несколько десятков банковских карт, а также денежные средства в иностранной валюте на сумму около 30 тысяч долларов.

В настоящее время организатору и трем исполнителям сообщено о подозрении. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.