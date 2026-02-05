Через POS-термінали ошукали банки на понад 13 млн грн — викрили небезпечних шахраїв

Правоохоронці з’ясували, що до складу організованої злочинної групи входили четверо осіб: організатор та троє виконавців.

Правоохоронці викрили та припинили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка здійснювала шахрайські дії з використанням POS-терміналів банків. Про це повідомила Національна поліція України.

Поліцейські встановили, що зловмисники упродовж 2023-2024 років шахрайським шляхом заволоділи коштами двох банківських установ на загальну суму понад 13 мільйонів гривень. Для реалізації злочинної схеми учасники угруповання реєстрували низку суб’єктів господарювання на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали, які встановлювали у заздалегідь підготовлених приміщеннях.

Надалі фігуранти ініціювали фіктивні платіжні операції з безготівкових розрахунків за неіснуючі товари, а також операції з «повернення» коштів. З урахуванням особливостей автоматичної обробки транзакцій такі повернення компенсувалися за рахунок банківських установ, що дозволяло зловмисникам незаконно отримувати кошти. Надалі викрадені гроші легалізовували шляхом конвертації у криптовалюту з подальшим обміном на готівку, зокрема з використанням P2P-торгівлі на криптобіржах.

Правоохоронці з’ясували, що до складу організованої злочинної групи входили четверо осіб: організатор та троє виконавців. Організатор координував діяльність угруповання, один з виконавців займався реєстрацією фіктивних ФОПів і оформленням POS-терміналів, інші - підбором так званих «дропів» та виведенням коштів через P2P-операції.

У межах кримінального провадження поліцейські провели понад три десятки обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів. Під час слідчих дій вилучено близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток, а також грошові кошти в іноземній валюті на суму близько 30 тисяч доларів.

Наразі організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років та з конфіскацією майна.

