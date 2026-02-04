  1. В Украине

Военный омбудсман предостерегает о рисках пилотного проекта Минобороны по пропавшим без вести

14:31, 4 февраля 2026
Родственники пленных военнослужащвщих опасаются хаоса с документами и выплатами из-за инициативы Минобороны.
Военный омбудсман предостерегает о рисках пилотного проекта Минобороны по пропавшим без вести
В Офисе Военного омбудсмана сообщили, что к ним поступило более 230 обращений от семей военнослужащих, которые выразили обеспокоенность инициативой Министерства обороны по созданию региональных центров социального сопровождения пропавших без вести и пленных военных и членов их семей.

Как сообщили в Офисе омбудсмана, в рамках пилотного проекта уже создан первый такой центр, в который планируется передать из воинских частей дела пропавших без вести и пленных защитников.

В то же время в Офисе подчеркивают, что реализация этой инициативы в нынешнем виде может создать ряд серьезных рисков, в частности, там называют:

  • Нивелирование уже налаженной работы семей с подразделениями военно-гражданского сотрудничества и службами сопровождения, которые действуют в воинских частях.
  • Затяжную или неполную передачу личных дел и документов из воинских частей в региональные центры.
  • Усложненную коммуникацию со следственными органами. Ведь воинские части на сегодняшний день имеют право инициировать открытие уголовного производства в отношении пропавшего без вести военнослужащего. В то же время статус региональных центров в таких производствах остается неопределенным.

Также в Офисе обращают внимание, что остается неопределенным, кто именно будет отвечать за проведение служебного расследования в случае подтверждения факта гибели пропавшего без вести военнослужащего: воинская часть или региональный центр.

Кроме того, не урегулирован вопрос организации и финансирования похорон, которые в настоящее время обеспечивает воинская часть, хорошо осведомленная о боевом пути погибшего воина.

Кроме того, открытыми остаются механизмы представления к награждению, оформления необходимых документов и осуществления выплат.

В Офисе Военного омбудсмана заявили, что поддерживают позицию семей военнослужащих по этому вопросу.

По итогам встречи с семьями в Министерстве обороны сообщили, что боевые бригады не будут привлекаться к пилотному проекту, а сам проект планируют сузить до двух направлений обеспечения.

