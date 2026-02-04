Військовий омбудсман застерігає від ризиків пілотного проєкту Міноборони щодо зниклих безвісти

Родини полонених військовослужбовців остерігаються хаосу з документами й виплатами через ініціативу Міноборони.

У Офісі Військового омбудсмана повідомили, що до них надійшло понад 230 звернень від родин військовослужбовців, які висловили занепокоєння ініціативою Міністерства оборони щодо створення регіональних центрів соціального супроводу зниклих безвісти та полонених військових і членів їхніх сімей.

Як повідомили в Офісі омбудсмана, в межах пілотного проєкту вже створено перший такий центр, до якого планується передати з військових частин справи зниклих безвісти та полонених захисників.

Водночас в Офісі наголошують, що реалізація цієї ініціативи у нинішньому вигляді може створити низку серйозних ризиків, зокрема, там називають:

Нівелювання вже налагодженої роботи родин із підрозділами військово-цивільного співробітництва та служб супроводу, які є у військових частинах.

Затяжна чи неповна передача особових справ і документів з військових частин до регіональних центрів.

Ускладнена комунікації зі слідчими. Адже військові частини на сьогодні мають право ініціювати відкриття кримінального провадження щодо зниклого безвісти військовослужбовця. Водночас статус регіональних центрів у таких провадженнях є невизначеним.

Також в Офісі звертають увагу, що залишається невизначеним, хто саме відповідатиме за проведення службового розслідування у разі підтвердження факту загибелі зниклого безвісти військовослужбовця: військова частина чи регіональний центр.

Крім того, не врегульоване питання організації та фінансування поховання, яке наразі забезпечує військова частина, добре обізнана з бойовим шляхом загиблого воїна.

Крім того, відкритими залишаються механізми подання на нагородження, оформлення необхідних документів і здійснення виплат.

В Офісі Військового омбудсмана заявили, що підтримують позицію родин військовослужбовців з цього питання.

За підсумками зустрічі з сім’ями у Міністерстві оборони повідомили, що бойові бригади не залучатимуться до пілотного проєкту, а сам проєкт планують звузити до двох частин забезпечення.

