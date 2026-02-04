В Киеве будут судить врача-анестезиолога, из-за действий которой в частной клинике умер ребенок

44-летняя врач-анестезиолог во время подготовки к стоматологическому вмешательству ввела ребенку медицинский препарат, который имел прямые противопоказания с учетом состояния здоровья мальчика.

В Киеве правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении врача частной медицинской клиники, халатность которой привела к смерти малолетнего пациента. Об этом сообщила столичная полиция.

Правоохранители напомнили, что смерть 7-летнего мальчика произошла в марте прошлого года во время стоматологического лечения в одной из частных клиник Святошинского района столицы.

Полицейские установили, что 44-летняя врач-анестезиолог во время подготовки к стоматологическому вмешательству ввела ребенку медицинский препарат, который имел прямые противопоказания с учетом состояния здоровья мальчика.

Сразу после введения препарата у ребенка произошла внезапная остановка сердца. Бригада экстренной медицинской помощи в течение двух часов проводила реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь мальчика не удалось.

Следствием доказано, что врач была осведомлена о наличии противопоказаний, однако, несмотря на это, применила указанный медикамент. По результатам досудебного расследования следователи сообщили врачу о подозрении. В настоящее время обвинительный акт правоохранители направили в суд. Ей грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

