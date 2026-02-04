  1. В Україні

У Києві судитимуть лікарку-анестезіолога, через дії якої у приватній клініці померла дитина

15:26, 4 лютого 2026
44-річна лікарка-анестезіолог під час підготовки до стоматологічного втручання ввела дитині медичний препарат, який мав прямі протипоказання з огляду на стан здоров’я хлопчика.
У Києві правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо лікарки приватної медичної клініки, недбалість якої призвела до смерті малолітнього пацієнта. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці нагадали, смерть 7-річного хлопчика сталася у березні минулого року під час стоматологічного лікування в одній із приватних клінік Святошинського району столиці.

Поліцейські встановили, що 44-річна лікарка-анестезіолог під час підготовки до стоматологічного втручання ввела дитині медичний препарат, який мав прямі протипоказання з огляду на стан здоров’я хлопчика.

Одразу після введення препарату у дитини сталась раптова зупинка серця. Бригада екстреної медичної допомоги протягом двох годин проводила реанімаційні заходи, однак врятувати життя хлопчика не вдалося.

Слідством доведено, що лікарка була обізнана про наявні протипоказання, однак, попри це, застосувала зазначений медикамент. За результатами досудового розслідування слідчі повідомили лікарці про підозру. Наразі обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

