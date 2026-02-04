  1. В Украине

В Хмельницкой области по дороге домой умер 9-летний мальчик, который употреблял алкоголь у соседа

14:53, 4 февраля 2026
На Хмельнитчине 9-летний мальчик умер после употребления алкоголя.
В Хмельницкой области по дороге домой умер 9-летний мальчик, который употреблял алкоголь у соседа
В Хмельницкой области полиция сообщила о подозрении 55-летнему мужчине, которого следствие считает причастным к смерти 9-летнего мальчика. Трагедия произошла в одном из сел Красиловской громады.

Как сообщили в полиции, накануне поздно вечером, около 23:30, в правоохранительные органы обратилась местная жительница с заявлением о пропаже своего малолетнего сына. На поиски ребенка немедленно выехали полицейские. Во время обследования территории они обнаружили тело мальчика на огороде одного из соседних домовладений неподалеку от его дома.

В ходе следственных действий было установлено, что в тот день ребенок находился в гостях у 55-летнего соседа. По данным правоохранителей, мужчина вместе с мальчиком употреблял алкогольные напитки, после чего оставил ребенка одного. Мальчик, находясь в дезориентированном состоянии и не способный контролировать собственные движения, самостоятельно направился домой. Пройдя около 200 метров, ему стало плохо. Ребенок потерял сознание, упал на снег и умер.

Тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна окончательно установить причину смерти.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины. На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

полиция дети Хмельницкий

