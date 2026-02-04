  1. В Україні

У Хмельницькій області помер по дорозі додому 9-річний хлопчик, який пив алкоголь у сусіда

14:53, 4 лютого 2026
На Хмельниччині 9-річний хлопчик помер після вживання алкоголю.
У Хмельницькій області помер по дорозі додому 9-річний хлопчик, який пив алкоголь у сусіда
У Хмельницькій області поліція повідомила про підозру 55-річному чоловікові, якого слідство вважає причетним до смерті 9-річного хлопчика. Трагедія сталася в одному з сіл Красилівської громади.

Як повідомили в поліції, напередодні пізно ввечері, близько 23:30, до правоохоронців звернулася місцева жителька із заявою про зникнення свого малолітнього сина. На пошуки дитини негайно вирушили поліцейські. Під час обстеження території вони виявили тіло хлопчика на городі одного з сусідніх домогосподарств неподалік від його дому.

Далі у ході слідчих дій було встановлено, що того дня дитина перебувала в гостях у 55-річного сусіда. За даними правоохоронців, чоловік разом із хлопчиком вживав алкогольні напої, після чого залишив дитину одну. Хлопчик, будучи дезорієнтованим та не здатним контролювати власні рухи, пішов сам додому. Подолавши близько 200 метрів, йому стало зле. Дитина втратила свідомість, впала на сніг та померла.

Тіло хлопчика направили на судово-медичну експертизу, яка має остаточно встановити причину смерті.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

