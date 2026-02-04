Ипотека под 3% на 25 лет: государство готовит программу доступного жилья для военных, педагогов и ВПЛ

В Украине состоялось первое заседание межведомственной парламентско-правительственной рабочей группы, на котором обсудили подготовку программы доступного жилья с ипотекой под 3% годовых.

Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил о проведении первого заседания межведомственной парламентско-правительственной рабочей группы, которая занимается реализацией программы доступного жилищного строительства.

По его словам, участники заседания пришли к общему выводу, что система ипотечного кредитования в Украине является критически недоразвитой, что подтверждается и статистикой — уровень ипотеки в соотношении к ВВП является одним из самых низких в Европе.

Гетманцев отметил, что ключевым инструментом решения проблемы должна стать государственная ипотечная программа. Она предусматривает предоставление кредитов под 3% годовых сроком до 25 лет, при этом инфляционные риски берет на себя государство.

Он также отметил, что жилищная программа ориентирована примерно на 1 миллион украинских семей. Среди потенциальных участников — военнослужащие, педагоги, медики, внутренне перемещенные лица, многодетные семьи и социальные работники. Гетманцев подчеркнул, что спрос на доступную ипотеку в Украине является чрезвычайно высоким.

В то же время, как подчеркнул Даниил Гетманцев, реализация программы не должна привести к появлению изолированных жилых массивов. Целью является обеспечение людей доступным и качественным жильем, которое позволит полноценно интегрироваться в общины.

Для этого, по его словам, рабочей группе поручено подготовить предложения по финансированию программы за счет банковского кредитования, выпуска ипотечных облигаций, помощи международных партнеров и эмиссии облигаций внутреннего государственного займа.

«Следующий этап — открытый диалог с представителями строительной отрасли для выработки сбалансированных и реалистичных решений», — сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

