Іпотека під 3% на 25 років: держава готує програму доступного житла для військових, педагогів та ВПО

В Україні відбулося перше засідання міжвідомчої парламентсько-урядової робочої групи, на якому обговорили підготовку програми доступного житла з іпотекою під 3% річних.

фото: Данило Гетманцев

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про проведення першого засідання міжвідомчої парламентсько-урядової робочої групи, яка займається реалізацією програми доступного житлового будівництва.

За його словами, учасники засідання дійшли спільного висновку, що система іпотечного кредитування в Україні є критично недорозвиненою, що підтверджується й статистикою — рівень іпотеки у співвідношенні до ВВП є одним із найнижчих у Європі.

Гетманцев зазначив, що ключовим інструментом вирішення проблеми має стати державна іпотечна програма. Вона передбачає надання кредитів під 3% річних строком до 25 років, при цьому інфляційні ризики бере на себе держава.

Він зазначив, що житлова програма орієнтована приблизно на 1 мільйон українських сімей. Серед потенційних учасників — військовослужбовці, педагоги, медики, внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини та соціальні працівники. Гетманцев наголосив, що попит на доступну іпотеку в Україні є надзвичайно високим.

Водночас, як підкреслив Данило Гетманцев, реалізація програми не повинна призвести до появи ізольованих житлових масивів. Метою є забезпечення людей доступним і якісним житлом, яке дозволить повноцінно інтегруватися в громади.

Для цього, за його словами, робочій групі доручено підготувати пропозиції щодо фінансування програми за рахунок банківського кредитування, випуску іпотечних облігацій, допомоги міжнародних партнерів та емісії облігацій внутрішньої державної позики.

"Наступний етап – відкритий діалог із представниками будівельної галузі для напрацювання збалансованих та реалістичних рішень", - розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

