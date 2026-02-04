  1. В Україні

Іпотека під 3% на 25 років: держава готує програму доступного житла для військових, педагогів та ВПО

15:44, 4 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні відбулося перше засідання міжвідомчої парламентсько-урядової робочої групи, на якому обговорили підготовку програми доступного житла з іпотекою під 3% річних.
Іпотека під 3% на 25 років: держава готує програму доступного житла для військових, педагогів та ВПО
фото: Данило Гетманцев
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про проведення першого засідання міжвідомчої парламентсько-урядової робочої групи, яка займається реалізацією програми доступного житлового будівництва.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, учасники засідання дійшли спільного висновку, що система іпотечного кредитування в Україні є критично недорозвиненою, що підтверджується й статистикою — рівень іпотеки у співвідношенні до ВВП є одним із найнижчих у Європі.

Гетманцев зазначив, що ключовим інструментом вирішення проблеми має стати державна іпотечна програма. Вона передбачає надання кредитів під 3% річних строком до 25 років, при цьому інфляційні ризики бере на себе держава.

Він зазначив, що житлова програма орієнтована приблизно на 1 мільйон українських сімей. Серед потенційних учасників — військовослужбовці, педагоги, медики, внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини та соціальні працівники. Гетманцев наголосив, що попит на доступну іпотеку в Україні є надзвичайно високим.

Водночас, як підкреслив Данило Гетманцев, реалізація програми не повинна призвести до появи ізольованих житлових масивів. Метою є забезпечення людей доступним і якісним житлом, яке дозволить повноцінно інтегруватися в громади.

Для цього, за його словами, робочій групі доручено підготувати пропозиції щодо фінансування програми за рахунок банківського кредитування, випуску іпотечних облігацій, допомоги міжнародних партнерів та емісії облігацій внутрішньої державної позики.

"Наступний етап – відкритий діалог із представниками будівельної галузі для напрацювання збалансованих та реалістичних рішень", - розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні можуть дозволити шлюб з 14 років: які зміни готують у Цивільному кодексі

Проєкт нового Цивільного кодексу пропонує зниження шлюбного віку до 14 років у виняткових випадках.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Права на винаходи більше не «сіра зона»: новий закон змінив підхід до розподілу авторських прав

З 1 лютого в Україні діють нові правила для всіх, хто створює інтелектуальні продукти на роботі або під час військової служби

Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]