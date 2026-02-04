В Винницкой области двое жителей получили по 15 лет заключения за государственную измену и диверсии на железной дороге

Жители Винницкого района совершали диверсии в пользу врага.

Тывровский районный суд Винницкой области вынес приговор по делу двух жителей Винницкого района, обвиняемых в государственной измене и совершении диверсий. Об этом рассказали в суде.

В ходе разбирательства установлено, что летом 2024 года одна из обвиняемых установила контакт с представителями РФ через мессенджер. Она согласилась за вознаграждение распространять в Интернете объявления о "быстром заработке", понимая, что эти действия связаны с диверсионной деятельностью в ущерб Украине.

Впоследствии женщина добровольно решила помогать государству-агрессору в подрывной деятельности, в частности через поджоги железнодорожных объектов. Для реализации плана она привлекла знакомого, согласившегося стать сообщником.

В октябре 2024 года, действуя по инструкциям, обвиняемые подожгли три объекта железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области. Их задержали сразу после совершения преступлений, обоих заключили под стражу.

Расследование было проведено следственными управлениями СБУ в Винницкой области. Публичное обвинение поддерживала Винницкая областная прокуратура.

Суд признал организатора виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК Украины (диверсия, совершенная группой лиц в военное время). Ее сообщник признан виновным в диверсии по этим же статьям.

Оба приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Пока приговор не вступил в законную силу.

