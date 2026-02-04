  1. В Україні

На Вінниччині двоє жителів отримали по 15 років ув’язнення за державну зраду та диверсії на залізниці

23:47, 4 лютого 2026
Мешканці Вінницького району вчиняли диверсії на користь ворога.
Тиврівський районний суд Вінницької області виніс вирок у справі двох мешканців Вінницького району, обвинувачених у державній зраді та вчиненні диверсій. Про це розповіли у суді. 

Під час розгляду встановлено, що влітку 2024 року одна з обвинувачених встановила контакт із представниками РФ через месенджер. Вона погодилась за винагороду поширювати в Інтернеті оголошення про "швидкий заробіток", розуміючи, що ці дії пов’язані з диверсійною діяльністю на шкоду Україні.

Згодом жінка добровільно вирішила допомагати державі-агресору у підривній діяльності, зокрема — через підпали залізничних об'єктів. Для реалізації плану вона залучила знайомого, який погодився стати спільником.

У жовтні 2024 року, діючи за інструкціями, обвинувачені підпалили три об’єкти залізничної інфраструктури у Вінницькій області. Їх затримали одразу після скоєння злочинів, обох взяли під варту.

Розслідування провели слідчі управління СБУ у Вінницькій області. Публічне обвинувачення підтримувала Вінницька обласна прокуратура.

Суд визнав організаторку винною за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України (диверсія, вчинена групою осіб у воєнний час). Її спільника визнано винним у диверсії за цими ж статтями.

Обох засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирок не набрав законної сили.

