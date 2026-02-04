  1. В Украине

Экс-судью из Луганской области и адвоката обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ

17:18, 4 февраля 2026
Прокурори ОГП завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо судді одного із судів Луганської області та адвоката.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего украинского судьи и адвоката, которых обвиняют в государственной измене и сотрудничестве с государством-агрессором.

Как сообщили в ОГП, досудебное расследование установило, что судья одного из судов Луганской области еще в 2020 году проигнорировал Указ Президента Украины о командировании в другой суд, остался на временно оккупированной территории и впоследствии добровольно получил гражданство Российской Федерации. Этот факт он умышленно скрыл от украинских органов власти, нарушив присягу судьи и Конституцию Украины.

Несмотря на автоматическую утрату полномочий, в течение 2020–2022 годов мужчина незаконно получал судейское вознаграждение. Общая сумма безосновательно выплаченных средств превысила 1,8 млн гривен. После вмешательства прокуроров в 2022 году выплаты были прекращены, а Высший совет правосудия подтвердил прекращение его полномочий с момента получения гражданства РФ. Законность этого решения впоследствии подтвердили суды, в том числе Верховный Суд и его Большая Палата.

В ходе досудебного расследования прокуроры также задокументировали факты активного сотрудничества судьи с представителями спецслужб РФ и оккупационных администраций.

«В частности, он передавал персональные данные граждан Украины: судей, военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников Службы безопасности Украины. Эти сведения могли использоваться врагом для вербовки, давления и подрывной деятельности», — указали в ОГП.

Отдельно установлена роль адвоката, который, осознавая вооруженную агрессию РФ против Украины, добровольно сотрудничал со спецслужбами государства-агрессора. Он передавал персональные данные украинских военнослужащих через электронные средства связи, а также согласился занять должность судьи в незаконно созданном так называемом «Сватовском районном суде ЛНР», способствуя функционированию оккупационной судебной системы.

По инициативе прокуроров адвоката привлекли к дисциплинарной ответственности. Его лишили права на занятие адвокатской деятельностью.

Действия судьи квалифицированы по ч. 4 ст. 190 и ч.ч. 1, 2 ст. 111 УК Украины, адвоката — по ч. 2 ст. 111 и ч. 7 ст. 111-1 УК Украины. Уголовное производство осуществлялось в форме специального досудебного расследования. Обвинительный акт направлен в суд.

судья ОГП адвокат война

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

