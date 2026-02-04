  1. В Україні

Екссуддю з Луганщини та адвоката обвинувачують у держзраді й співпраці з РФ

17:18, 4 лютого 2026
Прокурори ОГП завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо судді одного із судів Луганської області та адвоката.
Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього українського судді та адвоката, яких обвинувачують у державній зраді та співпраці з державою-агресором.

Як повідомили в ОГП, досудове розслідування встановило, що суддя одного із судів Луганської області ще у 2020 році проігнорував Указ Президента України про відрядження до іншого суду, залишився на тимчасово окупованій території та згодом добровільно набув громадянство Російської Федерації. Цей факт він умисно приховав від українських органів влади, порушивши присягу судді та Конституцію України.

Попри автоматичну втрату повноважень, упродовж 2020–2022 років чоловік незаконно отримував суддівську винагороду. Загальна сума безпідставно виплачених коштів перевищила 1,8 млн гривень. Після втручання прокурорів у 2022 році виплати було припинено, а Вища рада правосуддя підтвердила припинення його повноважень з моменту набуття громадянства РФ. Законність цього рішення згодом підтвердили суди, зокрема Верховний Суд і його Велика Палата.

Під час досудового розслідування прокурори також задокументували факти активної співпраці судді з представниками спецслужб РФ та окупаційних адміністрацій.

«Зокрема, він передавав персональні дані громадян України: суддів, військовослужбовців Збройних Сил України та співробітників Служби безпеки України. Ці відомості могли використовуватися ворогом для вербування, тиску та підривної діяльності», - вказали в ОГП.

Окремо встановлено роль адвоката, який, усвідомлюючи збройну агресію РФ проти України, добровільно співпрацював зі спецслужбами держави-агресора. Він передавав персональні дані українських військових через електронні засоби зв’язку та погодився обійняти посаду судді в незаконно створеному так званому «Сватівському районному суді ЛНР», сприяючи функціонуванню окупаційної судової системи.

За ініціативою прокурорів адвоката притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Його позбавлено права на заняття адвокатською діяльністю.

Дії судді кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 та ч. ч. 1, 2 ст. 111 КК України, адвоката  за ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України. Кримінальне провадження здійснювалося у формі спеціального досудового розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду.

