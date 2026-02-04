  1. В Украине

Когда необходимо подать документы для обмена паспорта в случае окончания срока его действия — ответ Миграционной службы

21:51, 4 февраля 2026
В Миграционной службе разъяснили вопрос подачи документов для обмена паспорта в случае окончания срока его действия.
Фото: dmsu.gov.ua/dnipro
В случае окончания срока действия паспорта гражданина Украины документы для его обмена могут быть поданы в течение одного месяца до даты окончания срока его действия. Об этом напомнила Миграционная служба Днепропетровской области.

«В таком случае паспорт, подлежащий обмену, после приема документов возвращается лицу и сдается им при получении нового паспорта», — заявили в ведомстве.

Также там подчеркнули, что в случае возникновения обстоятельств или событий, в связи с которыми паспорт подлежит обмену (кроме окончания срока действия паспорта), документы для его обмена подаются в течение одного месяца с даты наступления таких обстоятельств.

миграционная служба Госмиграционная служба

