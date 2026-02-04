Когда необходимо подать документы для обмена паспорта в случае окончания срока его действия — ответ Миграционной службы

В Миграционной службе разъяснили вопрос подачи документов для обмена паспорта в случае окончания срока его действия.

Фото: dmsu.gov.ua/dnipro

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае окончания срока действия паспорта гражданина Украины документы для его обмена могут быть поданы в течение одного месяца до даты окончания срока его действия. Об этом напомнила Миграционная служба Днепропетровской области.

«В таком случае паспорт, подлежащий обмену, после приема документов возвращается лицу и сдается им при получении нового паспорта», — заявили в ведомстве.

Также там подчеркнули, что в случае возникновения обстоятельств или событий, в связи с которыми паспорт подлежит обмену (кроме окончания срока действия паспорта), документы для его обмена подаются в течение одного месяца с даты наступления таких обстоятельств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.