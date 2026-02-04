Коли треба подати документи для обміну паспорта у разі закінчення його строку дії — відповідь Міграційної служби

У Міграційній службі роз’яснили питання подачі документів для обміну паспорта у разі закінчення його строку дії.

У разі закінчення строку дії паспорта громадянина України, документи для його обміну можуть бути подані протягом одного місяця до дати закінчення строку його дії. Про це нагадала Міграційна служба Дніпропетровської області.

«У такому випадку паспорт, що підлягає обміну, після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нового паспорта», - заявили у відомстві.

Також там підкреслили, що у разі виникнення обставин чи подій, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта), документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин.

