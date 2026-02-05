Животные в магазинах и кафе зимой – как не нарушить гигиену в заведениях

Госпродпотребслужба напомнила о правилах пребывания животных в заведениях во время морозов.

В период сильных морозов забота о животных может спасти им жизнь, однако решения о пребывании животных в помещениях магазинов, заведений общественного питания и других объектах должны приниматься с учетом гигиенических норм. Об этом сообщила Госпродпотребслужба.

В ведомстве отметили, что люди часто пытаются обогреть бездомных животных или берут с собой домашних любимцев на работу, в частности в торговые и пищевые заведения. В то же время такие шаги должны оцениваться не только с позиции удобства, но и с точки зрения соблюдения гигиенических требований и принципов системы управления безопасностью пищевых продуктов НАССР.

Госпродпотребслужба предоставила рекомендации операторам рынка пищевых продуктов относительно пребывания животных в помещениях в холодное время года. В частности, им советуют провести оценку рисков с учетом специфики мощности и вида пищевых продуктов, определить зоны, где пребывание животных возможно и не создает гигиенических рисков, а также обозначить помещения, в которых животным находиться запрещено.

Кроме того, операторам рекомендуют проинформировать персонал и посетителей об установленных правилах пребывания животных в заведениях.

