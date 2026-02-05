  1. В Україні

Тварини у магазинах і кафе взимку – як не порушити гігієну в закладах

07:00, 5 лютого 2026
Держпродспоживслужба нагадала про правила перебування тварин у закладах під час морозів.
Тварини у магазинах і кафе взимку – як не порушити гігієну в закладах
У період сильних морозів піклування про тварин може врятувати їм життя, однак рішення щодо перебування тварин у приміщеннях магазинів, закладів громадського харчування та інших об’єктах мають ухвалюватися з урахуванням гігієнічних норм. Про це повідомила Держпродспоживслужба.

У відомстві зазначили, що люди часто намагаються обігріти безпритульних тварин або беруть із собою домашніх улюбленців на роботу, зокрема до торговельних і харчових закладів. Водночас такі кроки повинні оцінюватися не лише з позиції зручності, а й з точки зору дотримання гігієнічних вимог та принципів системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР.

Держпродспоживслужба надала рекомендації операторам ринку харчових продуктів щодо перебування тварин у приміщеннях у холодну пору року. Зокрема, їм радять провести оцінку ризиків з урахуванням специфіки потужності та виду харчових продуктів, визначити зони, де перебування тварин можливе і не створює гігієнічних ризиків, а також окреслити приміщення, у яких тваринам перебувати заборонено.

Крім того, операторам рекомендують поінформувати персонал і відвідувачів про встановлені правила перебування тварин у закладах.

тварини

